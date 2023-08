Jak dodać kilka kont na WhatsApp? Jak się między nimi przełączać?

WhatsApp nadrabia te zaległości w tempie błyskawicznym. Nie da się ukryć, że z chwilą wybuchu wielkiego kryzysu związanego z zagrożeniem prywatności naszych danych, twórcy najpopularniejszego komunikatora wzięli się do roboty i z każdą kolejną aktualizacją wprowadzają do swojej aplikacji nowe funkcje - te, które uważają za interesujące oraz te, o które od lat prosili użytkownicy. WhatsApp sukcesywnie realizuje swoją politykę, której głównym założeniem jest odzyskanie zaufania tych, którzy od komunikatora się odwrócili. Nie przeszkadza to jednak w pozyskaniu nowych użytkowników. I działania te przekładają się na zwiększone zainteresowanie. Z aplikacji korzysta obecnie prawie 3 mld ludzi na całym świecie - dane z serwisu Statista pokazują, że szacunkowa liczba użytkowników na koniec czerwca tego roku to nieco ponad 2,7 mld. Inni mogą tego pozazdrościć.

Źródło: Depositphotos

Jednak o spoczywaniu na laurach mówić nie można - wręcz przeciwnie. Wystarczy przyjrzeć się nowościom, które WhatsApp wprowadził w ciągu kilku ostatnich lat. Reakcje, grupy do 512 osób, większe limity wysyłanych plików, bardziej zaawansowane opcje bezpieczeństwa i prywatności, spersonalizowane awatary, znikające wiadomości, ankiety, edycja wiadomości, kanały, społeczności, czy jedno konto na dodatkowych telefonach.

Ta ostatnia funkcja jest najbardziej doceniana przez tych, którzy z WhatsAppa korzystają na kilku urządzeniach mobilnych i teraz mają możliwość płynnego przechodzenia z jednego do drugiego, bez obaw o utratę wiadomości, multimediów i kontakt z najbliższymi i przyjaciółmi. A co z tymi, którzy posiadają kilka kont WhatsApp na jednym smartfonie? Do tej pory przełączanie się między kontami było trudne i zwyczajnie niewygodne. Do teraz! Twórcy idą na rękę tej grupie odbiorców i wprowadzają nowość, która spodoba się wszystkim mającym więcej niż jedno konto.

Wiele kont, jeden WhatsApp. Nowości w aplikacji

O tym, że WhatsApp planuje wprowadzenie wsparcia dla wielu kont na jednym urządzeniu pisaliśmy w czerwcu tego roku. Funkcja ta pojawiła się w rozwojowej wersji komunikatora dla biznesu gdzie testowali ją pierwsi użytkownicy. Teraz testy te rozszerzono na użytkowników aplikacji w wersji beta na smartfony z Androidem. Jak informuje serwis WABetaInfo, wraz z aktualizacją WhatsApp beta do wersji 2.23.17.8 niektórzy widzą opcję dodawania do aplikacji dodatkowych kont.

Jak widać na załączonym powyżej zrzucie ekranu, WhatsApp dodaje funkcję, która pozwala niektórym beta testerom dodawać dodatkowe konta do aplikacji. Dodawanie konta jest bardzo proste i sprowadza się do wybrania odpowiedniej opcji w ustawieniach komunikatora, obok przycisku kodu QR. W tym samym menu można przełączyć się na inne konto - tak jak ma to miejsce w innych komunikatorach i aplikacjach Mety - Messengerze, czy Instagramie. Po dodaniu nowego konta pozostaje ono na urządzeniu do momentu wylogowania. Na ten moment nie wiadomo kiedy funkcja ta trafi do szerokiej publiczności - można podejrzewać, że nastąpi to w przeciągu kilku najbliższych tygodni lub miesięcy. Gdy tylko tak się stanie, z pewnością was o tym poinformujemy.