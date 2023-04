WhatsApp dwoi się i troi by przyciągnąć uwagę nowych użytkowników komunikatorów. Choć wciąż jest najpopularniejszą tego typu aplikacją, zapowiadane nowości spodobają się tym, którzy wybierają rozwiązania konkurencji.

WhatsApp nie jest komunikatorem przyjaznym tym, którzy korzystają z wielu urządzeń jednocześnie. Choć w ostatnich latach mocno się to zmieniło, wciąż brakuje tu opcji umożliwiających wygodne przełączanie się z jednego telefonu na drugi bez martwienia się o historię rozmów, itp. Na ten moment aplikacja pozwala na korzystanie z jednego telefonu i czterech innych urządzeń - np. komputerów:

Można korzystać z WhatsAppa nawet na czterech połączonych urządzeniach jednocześnie, bez potrzeby utrzymywania połączenia z Internetem na telefonie. Połączony może być tylko jeden telefon na raz.

Przynajmniej jeśli chodzi o komunikator w stabilnej wersji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. W listopadzie ubiegłego roku wybrani użytkownicy aplikacji na Androida otrzymali możliwość rozszerzenia tej funkcji o tzw. tryb towarzyszący (Companion Mode). Pozwala on na połączenie dodatkowego telefonu jako użytkownika tego samego konta WhatsApp i wygodne prowadzenie rozmów z dwóch urządzeń jednocześnie - i to także w warunkach, gdzie "główny telefon" nie jest połączony z internetem. Przez ostatnie miesiące z funkcji mogła korzystać wyłącznie ograniczona liczba użytkowników - a WhatsApp oficjalnie na jej temat milczał. Firma milczy również teraz - w momencie udostępnienia trybu towarzyszącego wszystkim osobom korzystającym z WhatsApp w wersji beta na Androidzie.

Jak informuje serwis WABetaInfo, funkcja "Companion Mode" działa już u wszystkich użytkownikach, którzy korzystają z WhatsAppa w wersji beta na Androidzie. Warto jednak mieć na uwadze, że dodatkowe telefony wliczają się w limit urządzeń dostępnych w ramach funkcji "Połączone urządzenia". Jednak oprócz komputerów i tabletów, można teraz podłączyć smartfony.

Jak skorzystać z tej funkcji?

Przede wszystkim wymagane jest posiadanie urządzenia z Androidem z zainstalowaną najnowszą wersją beta komunikatora WhatsApp. Następnie trzeba wykonać następujące kroki:

Otwórz WhatsApp na obu telefonach.

Na ekranie logowania dodatkowego telefonu wybierz opcję "Połacz urządzenie"

Na głównym urządzeniu dotknij więcej opcji (⋮) > Połączone urządzenia.

Dotknij Połacz nowe urządzenie.

Skieruj aparat drugiego telefonu na wyświetlacz głównego urządzenia i zeskanuj kod QR.

To wystarczy by móc korzystać z komunikatora na dwóch telefonach jednocześnie. Warto jednak pamiętać, że to wciąż wersja beta i niektóre funkcje mogą nie działać - tak jest m.in. w przypadku tworzenia i wyświetlania list ogłoszeniowych czy ustawiania statusu z drugiego telefonu.

WhatsApp w wersji beta. Wiele nowości w komunikatorze

Jednak to nie wszystko, z czego mogą skorzystać użytkownicy komunikatora w wersji beta na Androidzie. Najnowsza aktualizacja wprowadza z pozoru proste, ale znaczące usprawnienie - wyszukiwarkę w ustawieniach. Ustawienia WhatsApp są bardzo rozbudowane i zazwyczaj przekopywanie się przez poszczególne kategorie jest czasochłonne. Teraz wystarczy stuknąć w ikonę lupy i wpisać wyszukiwane słowo lub frazę. Wynikiem będzie konkretne ustawienie, którego szukamy. Z podobnego rozwiązania korzystają już użytkownicy komunikatora w wersji na iOS - dla nich jakiś czas temu udostępniono okno wyszukiwania działające na tej samej zasadzie. Ta dość prosta, ale przydatna funkcja powinna w niedługim czasie zawitać do stabilnej wersji aplikacji na urządzeniach z Androidem.

W przygotowaniu jest również inna ciekawa funkcja, z której korzystają już m.in. użytkownicy komunikatora Telegram. W niedalekiej przyszłości na WhatsAppie pojawi się możliwość wysyłania wiadomości wideo. Pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się kilka tygodni temu w wersji beta na iOS - teraz te same mechanizmy zaczynają się pojawiać na Androidzie. I choć krótkich wiadomości wideo nie można jeszcze wysyłać, tak widać, że w aplikacji wprowadzane są zmiany, które pozwolą to robić już niedługo!