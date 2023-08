Takich rozmów na WhatsApp jeszcze nie było. Jak działają?

Jak to zwykle bywa w kwestii nowości w WhatsApp, dowiadujemy się o nich dzięki serwisowi WABetaInfo, który w szczegółach opowiada o tym, jak działa nowa funkcja. Czaty głosowe, które pojawiły się w rozwojowej wersji komunikatora, umożliwiają prowadzenie rozmów wszystkim zainteresowanym członkom grup dołączającym do specjalnie przygotowanego kanału, w którym komunikacja odbywa się wyłącznie poprzez mikrofon. Z informacji WABetaInfo dowiadujemy się, że czat głosowy można uruchomić na ten momenty tylko wybranych grupach - najprawdopodobniej w przyszłości funkcja ta będzie dostępna dla wszystkich. Do głosowego kanału może dołączyć maksymalnie 32 użytkowników.

Jak uruchomić taki czat? W oknie grupy pojawi się ikona znajdująca się w prawym górnym rogu. Jeśli rozmowa jest już aktywna, użytkownik ma możliwość dołączenia do czatu głosowego poprzez kliknięcie przycisku "Połącz". Każdy członek grupy może dołączyć do czatu głosowego w dowolnym momencie. Jeśli w ciągu godziny kanał będzie pusty, czat głosowy zostanie automatycznie zamknięty. Można go jednak uruchomić ponownie - co ciekawe każdy uczestnik grupy ma możliwość tworzenia czatu głosowego.

Z funkcji mogą już korzystać wybrani użytkownicy komunikatora w wersji na smartfony z Androidem. Na ten moment nie wiadomo kiedy posiadacze iPhone'ów będą mogli testować w WhatsApp czaty głosowe. Firma nie zdradza też żadnych szczegółów z udostępnieniem jej na szeroką skalę - gdy tylko tak się stanie, z pewnością będziemy o tym informować.

Czyty głosowe różnią się od rozmów głosowych tym, że użytkownicy nie muszą "dzwonić" do konkretnych uczestników grup. Wystarczy, że uruchomią nową funkcję czatu, a pozostali otrzymają ciche powiadomienie z informacją o kanale, do którego mogą dołączyć. Przypomina to nieco rozwiązanie znane z innych komunikatorów - np. Discord, a nawet klasyczny TeamSpeak, który w 2023 r. wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. WhatsApp wkracza więc na pole zdominowane przez innych, ale dzięki swojej dużej bazie użytkowników ma szansę zdobyć serca tych, którzy lubią rozmawiać głosowo w grupach. Skorzystacie?

