Społeczności WhatsApp dostępne także w Polsce. Jak działa nowa opcja?

O tym że WhatsApp w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy rozwinął się bardziej niż przez kilka lat wcześniej - raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Twórcy komunikatora mocno wzięli się do pracy tuż po tym, gdy okazało się że zapowiedziane przez nich zmiany w regulaminie wywołały lawinę kasowanych kont. Wycofali się wówczas ze swoich - co by nie mówić, dość kontrowersyjnych - pomysłów, a później przedstawili użytkownikom cały zestaw atrakcyjnych nowości. Od kilku miesięcy jednak największym oczkiem w głowie WhatsAppa wydają się być Społeczności. Ta zapowiedziana wiosną funkcja ma być czymś w rodzaju rozbudowanych rozmów grupowych.

Społeczności. Nowa funkcja WhatsApp trafia także do polskich użytkowników

O Społecznościach WhatApp rozprawia już od wielu miesięcy, a wszyscy uważnie śledzący informacje dotyczące komunikatora prawdopodobnie byli już świadkami kilku testów z nim związanych. Czym zatem są Społeczności? To po prostu cały pakiet rozmów grupowych, które ściśle związane są... z pewną (lokalną) społecznością. W przeciwieństwie do zwykłych Grup czy rozwiązań znanych z konkurencyjnego Telegrama - ich celem nie będzie tematyczne połączenie ze sobą ludzi związanych z danym hobby. Co też niezwykle istotne - grupy powstające w ramach Społeczności na WhatsApp nie są publiczne. Opcja wyszukiwania na niewiele się zda w temacie. To z założenia są grupy, które dostępne są wyłącznie w ramach zaproszenia od twórców.

Oto opcje, jakie dostępne są w ramach Społeczności w WhatsApp

Reakcje - w rozmowach pojawią się reakcje w formie emotikon, które pozwolą użytkownikom szybko reagować na wiadomości bez wysyłania kolejnych

Usuń jako administrator - osoby pełniące rolę administratorów grup będą mogły usuwać błędne lub problematyczne wiadomości ze wszystkich czatów

Udostępnianie plików - zwiększono do 2 gigabajtów wielkość plików, które można sobie nawzajem udostępniać, aby praca zespołowa nad projektami była jeszcze łatwiejsza

Połączenia głosowe z wieloma osobami - wprowadzono połączenia głosowe z maksymalnie 32 osobami, które można rozpocząć jednym kliknięciem. Będą one dostępne w nowej odsłonie, aby wykorzystywać je wtedy, gdy rozmowa głosowa jest wygodniejsza niż czatowanie

Ankiety - w Społecznościach nie zabraknie możliwości tworzenia ankiet z pytaniami, na które będą mogli odpowiadać członkowie grupy. To pozwoli m.in. na poznanie opinii na jakiś temat i przegłosowanie sprawy związanej ze Społecznością

Społeczności można tworzyć już dziś. Pierwsi użytkownicy z dostępem do nowej funkcji WhatsApp

Społeczności docierają do coraz większego grona odbiorców - i mogą z nich już skorzystać także użytkownicy w Polsce. Niestety, wciąż jeszcze nie wszyscy - ale lista ta stale się poszerza. U mnie w aplikacji nowa opcja jest już dostępna po ostatniej aktualizacji — i trudno jej nie zauważyć. W dolnym menu bowiem pojawiła się zakładka Społeczności — i to z jej poziomu przechodzimy do tworzenia grupowanych tematycznie i uporządkowanych grup.

Grafika: Depositphotos.com