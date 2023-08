ViLTE - połączenia wideo bez zużywania transferu danych już u dwóch operatorów

Mowa więc o dwóch największych operatorach, Play i Orange mają największą bazę kart SIM, przekraczającą już 17 mln klientów usług mobilnych. Oczywiście nie wszyscy skorzystają z nowej usługi ViLTE. Dla przykładu, w sieci Orange 60% klientów korzysta z urządzeń wspierających VoLTE, a więc również ViLTE . Pełną ich listę - konkretne modele, znajdziecie pod tym linkiem (pdf) - aktualne na dzień 07 sierpnia 2023.

Czym jest ViLTE? Najprościej porównać tę usługę do VoLTE, a więc wykonywania połączeń głosowych w technologii i zasięgu LTE. ViLTE to z kolei połączenia wideo w technologii i zasięgu LTE. Nie wymagają one nawet włączonej transmisji danych, a więc nie zużywają dostępnego limitu transferu, nie ponosicie też dodatkowych kosztów, połączenia realizowane są jak zwykłe połączenia głosowe.

Połączenia wideo ViLTE wyróżnia przede wszystkim to, że nie musimy pobierać żadnych dodatkowych aplikacji i popularnych komunikatorów. Technologia działa bezpośrednio z poziomu telefonu, co znacznie upraszcza wykonanie wideorozmowy. Wystarczy po wybraniu numeru, zamiast słuchawki, kliknąć ikonę kamery. ViLTE działa bezpośrednio w sieci LTE, a to niesie szereg zalet. Po pierwsze połączenie jest stabilne, jakość obrazu wideo wysoka, a opóźnienia niskie. Oznacza to, że obraz i dźwięk są przekazywane w czasie rzeczywistym, a to pozwala prowadzić wideorozmowę płynnie i naturalnie.

Do innych zalet ViLTE należy też z pewnością oszczędność baterii, połączenia wideo w tej technologii zużywają o kilkadziesiąt mniej procent niż w przypadku komunikatorów - Messneger czy WhatsApp oraz krótki czas zestawienia takich połączeń - z uwagi na to, iż operatorzy nadają im wyższy priorytet, względem połączeń wideo wykonywanych z poziomu aplikacji internetowych.

Nie bez znaczenia dla wielu użytkowników będzie też większe bezpieczeństwo ViLTE. Operatorzy nie są w stanie na takim samym poziomie kontrolować połączeń wideo z aplikacji - realizowanych za pośrednictwem serwerów zewnętrznych dostawców. W przypadku ViLTE, które działa z wykorzystaniem sieci komórkowej operatora w wyznaczonym do tego celu kanale, chronione jest jeszcze dodatkowym protokołem bezpieczeństwa. Dzięki temu wideorozmowy ViLTE nie są podatne na podsłuchy czy ingerencje z zewnątrz sieci.

Jak to dokładnie działa obrazuje poniższy obrazek, który udostępniło dziś Orange:



Użytkownik A (inicjator wideorozmowy) inicjuje połączenie ViLTE na swoim smartfonie lub urządzeniu mobilnym. Urządzenie wysyła żądanie zestawienia połączenia do stacji bazowej, która obsługuje technologię LTE. Połączenie trafia do platformy IMS, która jest centralnym punktem zarządzania połączeniami multimedialnymi i zapewnia interakcję między różnymi typami komunikacji (np. głos, wideo, dane). Platforma wyszukuje i identyfikuje użytkownika B, do którego ma zestawić połączenie wideo.

Jak zacząć korzystać z ViLTE? Jeśli macie urządzenie wspierające tę technologię (listę podlinkowałem wyżej), podobnie jak osoba, do której dzwonicie oraz korzystacie z sieci mobilnej Orange lub Play, wystarczy po wpisaniu numeru telefonu - jeszcze przed samym połączeniem, wybrać ikonę kamery. Dodatkowo, samo zainicjowanie połączenia wideo można też wykonać już podczas trwania połączenia głosowego.

Źródło: Orange/Play.