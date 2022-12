WhatsApp walczy o użytkowników. Czy tym razem się uda?

W 2020 r. Facebook wprowadził do swojego portalu społecznościowego pełne wsparcie dla personalizowanych awatarów. Cyfrowa, kreskówkowa wersja nas samych miała być sposobem na urozmaicenie konwersacji prowadzonych w serwisie oddając użytkownikom niemal nieskończone możliwości wyrażania siebie w nowy sposób. Z tych wirtualnych osobowości można też korzystać na Messengerze i Instagramie. Teraz z tej funkcji skorzystają użytkownicy jeszcze jednej aplikacji do komunikacji, za którą odpowiada Meta - firma stojąca za wspomnianym Facebookiem, Messengerem i Instagramem. Awatary wkraczają do WhatsAppa i mają być pomysłem na przyciągnięcie użytkowników, którzy tego typu rozwiązań szukają w konkurencyjnych aplikacjach.

Awatar jest cyfrową wersją Ciebie, którą można utworzyć z miliardów kombinacji rozmaitych fryzur, rysów twarzy i ubiorów. W WhatsApp możesz teraz używać swojego spersonalizowanego awatara jako zdjęcia profilowego albo możesz wybrać spośród 36 niestandardowych naklejek odzwierciedlających wiele różnych emocji i czynności.

W taki sposób WhatsApp zachęca do korzystania z nowej funkcjonalności w komunikatorze, która ma sprawić, że aspekty społecznościowe przejdą na zupełnie inny poziom. Pomysł wprowadzenia awatarów może okazać się strzałem w dziesiątke, w szczególności jeśli twórcom zależy na pozyskaniu nowych użytkowników oraz tych, którzy zrezygnowali z WhatsAppa na rzecz innych komunikatorów - w tym Messengera, który z awatarów korzysta od dłuższego czasu.

Twórcy komunikatora podkreślają także aspekt prywatności. Wykorzystywanie awatarów ma być bezpieczniejszym sposobem na pokazywanie siebie w internecie - bez ujawniania prawdziwego wizerunku. A co za tym idzie, zmieniła się polityka prywatności WhatsAppa:

Utworzenie awatara jest opcjonalne i to Ty decydujesz, w jaki sposób z niego korzystasz.

Jeśli zdecydujesz się usunąć awatara, WhatsApp usunie wszystkie dane utworzone i powiązane z tym awatarem.

Osobiste wiadomości i połączenia są w pełni zaszyfrowane. Nikt prócz Ciebie, nawet WhatsApp i Meta, nie może ich odczytać ani odsłuchać.

Jak korzystać z awatarów na WhatsApp?

Tworzenie awatara

Kliknij Ustawienia

Kliknij Awatar > Utwórz awatara

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć własnego awatara

Wybierz Gotowe

Jak ustawić awatara jako zdjęcie profilowe w WhatsAppie?

Kliknij Ustawienia

Kliknij zdjęcie profilowe > Edytuj > Edytuj

Wybierz Użyj awatara

Usuwanie awatara w WhatsAppie

Kliknij Ustawienia

Wybierz Awatar > Usuń awatara

Kliknij Usuń

Choć oficjalnie awatary już są dostępne w komunikatorze, WhatsApp znany jest z tego, że zmiany w aplikacji pojawiają się falowo i nie każdy otrzymuje nowości w tym samym czasie. Jeśli w ustawieniach nie ma opcji Awatar, musicie uzbroić się w cierpliwość. W najbliższym czasie i u was pojawi się możliwość ustawienia nowych obrazków profilowych i wysyłania personalizowanych naklejek.

Jednocześnie twórcy WhatsApp zapowiadają, że to nie koniec prac nad awatarami. W przyszłości pojawić się ma możliwość tworzenia naklejek z wieloma awatarami na jednym obrazku. Z czasem pojawiać się mają usprawnienia graficzne, w tym lepsze oświetlenie, cieniowanie, tekstury fryzur i nie tylko, aby z czasem awatary stawały się jeszcze lepsze.