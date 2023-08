Nie masz z kim porozmawiać na Facebooku? Niedługo się to zmieni

Z około trzema miliardami aktywnych użytkowników miesięcznie (dane z drugiego kwartału tego roku), Facebook jest najczęściej używaną internetową siecią społecznościową na świecie. Tak przynajmniej wynika z danych podawanych przez platformę Statista. Jednak od dawna słyszy się, że Facebook nie jest już atrakcyjny dla młodych odbiorców, którzy wolą TikToka, a nawet Snapchata.

Źródło: Depositphotos

Meta ma jednak pewien pomysł na przyciągniecie uwagi użytkowników - tych nowych, jak i tych starych. Czatboty - a konkretnie Persony. Jak informuje Financial Times, firma Marka Zuckerberga pracuje obecnie nad wdrożeniem kilku rozwiązań wykorzystujących Sztuczną Inteligencje, które mają być na wyciągnięcie ręki każdego użytkownika wszystkich platform należących do niej - od Facebooka, po WhatsApp. FT informuje, że pracownicy Meta opracowują przynajmniej kilka modeli Person, które mają odpowiadać zapotrzebowaniom użytkowników.

Z kim będzie można porozmawiać? Według anonimowych źródeł wskazują m.in. na Abrahama Lincolna - szesnastego prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego prezydentura rozpoczęła się 4 marca 1861 i trwała do 15 kwietnia 1865. Dlaczego Lincoln? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że pojawią się też inne Persony - ktoś, kto odpowie na nurtujące nas problemy związane z podróżami, inne zajmować się będą inną tematyką. Ma być wesoło, ale i na poważnie, a użytkownik ma mieć poczucie swobodnej rozmowy, dzięki zaawansowanym mechanizmom i konwersacji w języku naturalnym.

Nie masz z kim pogadać? Pogadaj ze sztuczną inteligencją np. na Facebooku

Źródło: Depositphotos

Kiedy nowe funkcjonalności pojawią się w aplikacjach społecznościowych Meta? Źródła Financial Times podają, że może się to stać już w przyszłym miesiącu. Zasłyszane opinie o wrześniowej premierze czatobotów mają wnieść nieco świeżości do wysłużonych już społecznościówek. Pytanie tylko, czy ktoś będzie chciał z nimi rozmawiać. Rodzą się też obawy o przetwarzanie danych. Rozmowy z botami mogą sprawić, że będziemy dzielić się z nimi informacjami, które należą do wrażliwych. Coś mi więc mówi, że nowa funkcja Mety będzie miała trudny początek w Unii Europejskiej.

Stock image from Depositphotos