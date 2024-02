Co PlayStation przygotowuje na 2024 roku? Odpowiedź rozczaruje wielu

PlayStation 5 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2020 r. i wkracza właśnie w swój czwarty rok istnienia na rynku. Do tej pory konsola rozeszła się w nakładzie przekraczającym 54 mln egzemplarzy. I choć na ten kwartał prognozy zostały nieco zmniejszone, tak sprzęt, który właśnie wszedł w fazę "późniejszego stadium życia" wciąż cieszy się sporą popularnością. Podobnie jak gry. Ostatnia, duża premiera na PS5 od wewnętrznego studia - Marvel Spider-Man 2 - sprzedało się w nakładzie przekraczającym 10 mln. Studio Insomniac Games pochwaliło się tymi wynikami w swoim najnowszym wpisie na platformie X (dawniej Twitter), a kilkanaście dni temu potwierdziło, że na początku marca udostępniona zostania aktualizacja wprowadzająca nowe stroje dla obu Spider-Manów i tryb New Game+, który pozwoli przeżyć przygodę jeszcze raz, z nowymi wyzwaniami i na wyższym poziomie trudności

2024 na PlayStation. Nie będzie w co grać?

Ale to już chyba koniec dobrych informacji z obozu niebieskich. Przedstawiając prognozy na nowy rok fiskalny, który zaczyna się w kwietniu 2024 i kończy w marcu 2025 r., szefostwo Sony Interactive Entertainment potwierdziło, że w tym okresie na PlayStation 5 nie pojawi się żadna nowa gra od wewnętrznych studiów zrzeszonych pod szyldem PlayStation Studios. A to oznacza, że 2024 r. w całości należeć będzie do tytułów third party, które mają przyciągnąć uwagę graczy - zarówno tych, którzy mają już swoje PS5 oraz takich, którzy nad zakupem konsoli dopiero się zastanawiają.

W co więc grać? Już teraz na PlayStation 5 jest kilka mocnych tytułów, które wyszły w ostatnich tygodniach. Persona 3 Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth, Granblue Fantasy: Relink, Foamstars, The Last of Us Part II Remastered, czy Tekken 8. A to dopiero początek. Przed nami Final Fantasy VII: Rebirth (w demo możecie zagrać już teraz), Rise of the Ronin, Dragon’s Dogma 2, Stellar Blade, Silent Hill 2, czy odświeżone Until Dawn. 2024 r. już teraz zapowiada się bardzo interesująco!

Jak wygląda przyszłość PlayStation 5? Czy będzie koniec wojny konsol?

Co ciekawe, przy okazji podsumowania, nowy szef SIE, który na tym stanowisku zastąpił Jima Ryana, zwraca uwagę, że dotychczasowa polityka PlayStation związana z wydawaniem tytułów first-party ma się zmienić. To wpisuje się w to, o czym ostatnio wspominaliśmy, że wojna konsol może wkrótce dobiec końca. Jeszcze dziś Microsoft ma ogłosić nową politykę związaną z dalszym rozwojem konsoli Xbox i wiele wskazuje na to, że produkcje wewnętrznych studiów, które były do tej pory na wyłączność (i komputery PC), trafią również na sprzęty konkurencji. Czy tak też się stanie z produkcjami PlayStation Studios?

Na ten moment nie wiadomo, wiadomo jednak, że przyszłe gry trafiać mają również na PC, bo - jak pokazuje ostatnia premiera HELLDIVERS 2 - to się zwyczajnie opłaca. Nowa gra studia Arrowhead jest najlepiej sprzedającą się grą PlayStation na Steam. Nie dziwne więc, że Sony będzie chciało podążać nową ścieżką, która przyniesie firmie jeszcze więcej pieniędzy. Skorzystają na tym sami gracze, którzy będą mieli większy wybór platform, na których będą mogli grać w swoje ulubione tytuły.