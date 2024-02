Nie czekaj na premierę. W nowe Final Fantasy możesz zagrać już teraz!

W zeszłym tygodniu w ramach prezentacji State of Play, PlayStation potwierdziło, że przed nami jeszcze jedna prezentacja, w pełni skupiająca się na Final Fantasy VII Rebirth. To długo wyczekiwana kontynuacja Final Fantasy VII Remake, która na nowo przedstawia przygody ekipy, którą gracze mogli poznać już w 1997 r. przy okazji premiery oryginalnego Final Fantasy VII.

Na dzisiejszej prezentacji skupiono się przede wszystkim na przedstawieniu nowych mechanik, minigier i otwartego świata, który ma dać graczom możliwość poznawania sekretów świata FFVII w sposób, jaki wcześniej nie był możliwy. Pełny materiał zobaczycie poniżej.

Final Fantasy VII Rebirth doczekało się wersji demonstracyjnej. Można w nią zagrać już teraz!

Zwieńczeniem prezentacji jest informacja, że gracze mają możliwość zagrania w Final Fantasy VII Rebirth już teraz - w ramach wersji demonstracyjnej, która jest dostępna do pobrania w sklepie PlayStation Store. Jednak przed zagraniem w demo warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wersja demonstracyjna, która jest już dostępna do pobrania zawiera epizod skupiający się na mieście Nibelheim i wydarzeniach, które otwierają fabułę tej części gry. W demie dostępny będzie również epizod związanym z obszarem Junon, w którym na graczy czeka otwarty świat oraz możliwość sprawdzenia mechanik rozgrywki wraz z ograniczoną eksploracją mapy. Co ważne, fragment gry w otwartym świecie dostępny będzie dopiero 21 lutego i będzie można go sprawdzić dopiero po tym, jak zakończony zostanie epizod Nibelheim. Dodatkowo, epizod Junon został odpowiednio zmodyfikowany i różni się od tego, który będzie dostępny w pełnej wersji gry Final Fantaasy VII Rebirth, która swoją premierę będzie miała 29 lutego tego roku.



Za ukończenie dema Square Enix przygotowało dla graczy kilka bonusów, z których będzie można skorzystać w pełnej wersji gry:

Amulet Kupo (Kupo charm): akcesorium zwiększające liczbę wydobywanych zasobów w określonym tempie.

Zestaw survivalowy: przedmioty, które pomogą ci podczas przygód, takie jak mikstury i etery.

Co ciekawe, gracze, którzy ukończą epizod Nibelheim w demie, będą mogli pominąć tę sekcję w pełnej wersji gry i skupić się na dalszych przygodach ekipy, przed którą stoi trudne zadanie uratowania świata przed Sephirothem.