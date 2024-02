Dla takich gier warto mieć PS+! Oto wszystkie nowe tytuły w abonamencie

Poznaliśmy listę gier, które pojawią się w tym miesiącu w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium. Co Sony przygotowało na luty?

Luty w PlayStation Plus Essential, nie bójmy się tego przyznać, nie należał do najlepszych. Drugi miesiąc 2024 roku przyniósł takie gry jak Foamstars, Rollerdrome oraz Steelrising – jest więc jedna gra na premierę, ale poza tym mamy mniejsze tytuły, które (chociaż są niezłe), nie zapiszą się na kartach historii. Teraz poznaliśmy rozpiskę dla dwóch droższych abonamentów. Na co mogą liczyć posiadacze PlayStation Plus Extra i Premium? Jakie gry pojawią się w lutym 2024 roku?

PlayStation Plus Extra i Premium. Wszystkie gry w lutym 2024 roku

20 lutego w abonamencie PlayStation Plus Extra pojawią się następujące gry:

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS5, PS4)

Assassin’s Creed Valhalla (PS5, PS4)

LEGO Worlds (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

LEGO Jurassic World (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Roguebook (PS5, PS4)

Rogue Lords (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Tales of Zestiria (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności)

Źródło: PlayStation

Katalog PlayStation Plus Premium zostanie rozszerzony o:

Resistance: Retribution (PS5, PS4)

Jet Rider 2 (PS5, PS4)

Tales of Symphonia (PS5, PS4)

Tales of Vesperia (PS5, PS4)

PlayStation Plus Extra i Premium. Co trzeba wiedzieć o abonamentach?

PlayStation Plus Extra to darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi. Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić - choć trzeba pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier, nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach PlayStation Plus.

Warto też pamiętać, że od kilku miesięcy obowiązują nowe ceny abonamentów opłacanych z góry na rok. Mamy niestety do czynienia z dużymi podwyżkami. Nowy cennik wygląda następująco:

PlayStation Plus Essential na rok - 295 zł

PlayStation Plus Extra na rok - 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok - 630 zł

Źródło: PlayStation