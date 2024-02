The Sims 4 ze sporą aktualizacją. Gra odzwierciedli popularną przypadłość

Do The Sims 4 trafi aktualizacja z nowym typem karnacji. Przy okazji sprawdzamy, jak inne gry reprezentują osoby z bielactwem nabytym.

Bielactwo nabyte to choroba skóry, polegająca na jej hipopigmentacji i pojawianiu się białych, odbarwionych plam. Występują zazwyczaj w drugiej dekadzie życia bez wyraźniej przyczyny, za to z nieprzyjemnym skutkiem – osoby dotknięte tą chorobą borykają się z szykanami i złośliwymi komentarzami. Dlatego też Electronic Arts podjęło współpracę z modelką Winnie Harlow, a jej efektem jest aktualizacja do The Sims 4, wprowadzająca do gry bohaterów z bielactwem nabytym, dla lepszego odzwierciedlenia różnorodności cechującej społeczność serii.

The Sims 4 z nowym typem karnacji

Najnowsza aktualizacja do The Sims 4 przyniesie kolejny typ karnacji, który gracze będą mogli wykorzystać przy tworzeniu swoich Simów. Bielactwo nabyte dotyka wszystkich grup etnicznych, dlatego motyw ten został opracowany przez artystę koncepcyjnego i dyrektora artystycznego we współpracy z różnymi modelami, a twarzą tej inicjatywy została Winnie Harlow – kanadyjska modelka ze zdiagnozowanym bielactwem nabytym, znana między innymi z występów w amerykańskiej edycji Top Model. W przeszłości Harlow była zagorzałą fanką serii The Sims.

Z uwagi na to, że bielactwo nabyte może pojawić się już od pierwszych lat życia, projektanci z EA umożliwili implementację nowego typu karnacji Simom w każdym wieku, przygotowując w sumie aż 61 wariantów plam. Wzory dostępne będą na twarzy, górnej i dolnej części tułowia, ramionach i nogach. Bielactwo nabyte nie będzie miało żadnego wpływu na rozgrywkę, stanowiąc jedynie element kosmetyczny.

Co ciekawe nie jest jedyny przykład gry, która wprowadziła bohaterów z bielactwem nabytym. Oto kilak przykładów.

Fortnite

Hitowy Battle Royal od Epic Games znany jest z ogromnej liczby skórek do postaci, nawiązujących do wydarzeń kulturalnych i inspirowanych światem muzyki oraz filmu. Nie zabrakło także reprezentacji osób z bielactwem – co ciekawe, jest to projekt fanowski, który ostatecznie trafił do gry jako oficjalna skórka.

Jej autor – Dahja Cat – przekazał, że jego celem było stworzenie bohatera, z którym osoby zmagające się z tą chorobą mogłyby się utożsamiać. I tak oto powstała Joy, czarnoskóra skejterka z bielactwem nabytym, która reprezentuje także społeczność LGBT.

Call of Duty: Modern Warfare II

O inkluzywność zadbało także Activision w swojej popularnej strzelance. Do trybu Warzone trafiła bowiem postać wzorowana na modelce Jasmine Colgan, ze zdiagnozowanym bielactwem nabytym.

Postać po raz pierwszy pojawiła się w zwiastunie Call of Duty: Warzone Mobile, a później została dodana jako grywalna postać do pełnoprawnego Battle Royal na PC i konsolach, pod pseudonimem Nova.

Diablo IV

Najnowsze dzieło Blizzarda może pochwalić się całkiem przyjemnym kreatorem postaci, które pozwala między innymi na edycję typu skóry. Tam także znalazło się miejsce dla bohaterów z bielactwem nabytym i to niezależnie od rasy, czy klasy postaci.

Źródło: Reddit

Decyzja twórców o wprowadzeniu tej możliwości spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów, o czym przeczytać możemy między innymi w wątkach na Reddicie.

Fallout 4

Przykłady odzwierciedlenia różnorodności typów skóry znajdziemy także w kreatorze postaci w Fallout 4.

Bethesda przygotowała sporo różnych opcji i konfiguracji plam na twarzy, które – podobnie jak w powyższych tytułach – mają zapewnić graczom dotkniętym chorobą większą możliwość utożsamienia się z kierowaną przez nich postacią.

To oczywiście tylko kilka przykładów gier, które zawierają postacie z bielactwem nabytym. Do tej listy możemy dopisać także Animal Crossings, The Outer World czy Starfield. W niektórych przypadkach to nie twórcy, a gracze dodają do gry reprezentacje osób z bielactwem – tak stało się między innymi w Dragon Age: Origins za sprawą moderów. To pokazuje, jak liczna jest to społeczność i jak dużą potrzebę utożsamiania się z bohaterami odczuwają.