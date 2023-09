Szef PlayStation odchodzi z Sony! Koniec pewnej epoki

Jim Ryan oficjalnie odchodzi z Sony

Jim Ryan, szef PlayStation i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, odchodzi ze swojego stanowiska. W komunikacie Ryana czytamy:

Po 30 latach podjąłem decyzję o odejściu z SIE w marcu 2024 roku. Bardzo się cieszę, że mogę mieć pracę, którą kocham, w wyjątkowej firmie, pracując ze wspaniałymi ludźmi i niesamowitymi partnerami. Ale coraz trudniej jest mi pogodzić życie w Europie z pracą w Ameryce Północnej. Opuszczę firmę, mając zaszczyt pracować nad produktami, które poruszyły życie milionów ludzi na całym świecie; PlayStation zawsze będzie częścią mojego życia i jestem bardziej optymistyczny niż kiedykolwiek, jeśli chodzi o przyszłość SIE.

Firma Sony ogłosiła, że Ryan odejdzie na emeryturę w marcu 2024 roku. Kto zajmie jego miejsce? Na ten moment to prezes i dyrektor operacyjny Sony Group Corporation, Hiroki Totoki, ma objąć stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego — i tę rolę ma wcześniej, niż przed odejściem Ryana, czyli 1 kwietnia 2024 roku. Stanie się to już w październiku tego roku — Sony twierdzi, że po mianowaniu tymczasowego dyrektora generalnego Totoki „będzie ściśle współpracować z prezesem i dyrektorem generalnym Sony Group Corporation Kenichiro Yoshidą oraz zespołem zarządzającym SIE, aby pomóc zdefiniować kolejny rozdział w przyszłości PlayStation, w tym sukcesję na stanowisku dyrektora generalnego SIE”.

Ryan spędził w Sony niemal trzy dekady

Ryan dorastał w Kenton w Newcastle, a w w 1982 roku skończył studia w Warwick Business School, gdzie uzyskał tytuł magistra administracji biznesowej. Po ukończeniu college’u Ryan rozpoczął pracę w Ford Motor Company, a przed swoją przygodą z tokijskim gigantem pracował jeszcze w Amstrad i Oracle Systems. Jim Ryan dołączył do Sony Interactive Entertainment Europe w 1994 roku, czyli rok przed debiutem pierwszej konsoli PlayStation. Przez pierwszy rok swojej pracy skupiał się głównie na pomocy w ugruntowaniu obecność Sony w Europie, znajdując biura i zatrudniając do nich pracowników. W kolejnych latach udało mu się zająć kilka nieco wyższych stanowisk w Sony Interactive Entertainment — i co ciekawe, zarówno w jej amerykańskim, jak i europejskim oddziale.

16 sierpnia 2011 roku Ryan został mianowany prezesem i dyrektorem generalnym SIEE. Wcześniej był wiceprezesem wykonawczym SIEE i współdyrektorem operacyjnym (COO). W kwietniu 2016 roku Ryan zajął stanowisko dyrektora globalnej sprzedaży i marketingu Sony Interactive Entertainment, za to niemal dwa lata później, dokładnie 16 stycznia 2018 roku, Ryan został mianowany wiceprezesem SIE, zachowując jednocześnie stanowisko szefa globalnej sprzedaży i marketingu SIE oraz prezesa SIEE.

Kolejny krok raczej wydawał się już formalnością. Jim Ryan 11 lutego 2019 roku oficjalnie zastąpił Johna Koderę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego Sony Interactive Entertainment, stając się również szefem PlayStation. Ta przygoda potrwała więc nieco ponad 5 lat — a teraz Ryan udaje się na emeryturę.

Największy sukces Jima Ryana jako szefa PlayStation?

Największym wydarzeniem w karierze Jima Ryana na stanowisku szefa PlayStation to premiera konsoli PlayStation 5. Było oczywiście sporo problemów, zarówno z dostępnością samej konsoli jak i komponentów, lecz w ogólnym rozrachunku konsola nowej generacji japońskiej firmy jest wielkim sukcesem i nie można narzekać na to, jak PS5 wypadło. Ostatnimi czasy Ryan jednak najbardziej zasłynął z tego, że brał wielki udział w sporze między Microsoftem a FTC w związku z przejęciem Activision Blizzard przez giganta z Redmond — co wzbudzało mnóstwo kontrowersji wśród niektórych graczy.

