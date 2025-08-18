Uczeni podejrzewają, że to tu mogą czaić się kosmici. Na myśl o tym czuć dreszcze

Od dziesięcioleci teleskopy radiowe i optyczne przeczesują niebo w poszukiwaniu śladów pozaziemskiej cywilizacji. Większość wysiłków kierowano ku dalekim zakątkom kosmosu – tam, gdzie w mroku galaktyk mogłyby kryć się sygnały od innych inteligentnych form życia. Teraz jednak pojawił się inny trop: nie szukajmy daleko, lecz sprawdźmy, czy coś niezwykłego nie znajduje się bliżej, w granicach naszego własnego układu.

Obserwowanie nieba to dziś zadanie podobne do patrzenia na ruchliwe skrzyżowanie z setkami reflektorów. Na orbicie krąży już ponad 10 tysięcy aktywnych satelitów, a liczba kawałków kosmicznych śmieci idzie w miliony. Każdy błysk czy smuga na zdjęciu może być pozostałością po rakiecie, fragmentem panelu słonecznego albo zwyczajnym odblaskiem. W takiej scenerii odróżnienie czegoś pozaziemskiego od typowej aktywności staje się niemal niemożliwe. A gdybyśmy rozważyli użycie prostego, naturalnego filtra – cienia rzucanego przez Ziemię?

Naturalny filtr

Każdej nocy Ziemia "emituje" w kosmos długi stożek cienia. To obszar, w którym nie dociera światło słoneczne, więc sztuczne satelity i fragmenty odpadów nie odbijają go wprost. Efekt jest taki, że powstaje pas zasadniczo czystszego nieba. Na wysokości orbity geosynchronicznej, czyli około 35 700 kilometrów, cień obejmuje szerokość 8–9 stopni. W tym pasie każdy nagły błysk staje się z automatu podejrzany.

Warto zauważyć, że satelity zazwyczaj nie emitują własnego światła. Nawet jeśli posiadają silniki manewrowe czy lasery komunikacyjne, to działają one rzadko i w określonych sytuacjach. Stąd, każdy punkt światła pojawiający się w cieniu Ziemi wymyka się prostym wyjaśnieniom. To, co w świetle dnia byłoby zwykłym odblaskiem, w ciemnej strefie nabiera ciężaru i skłania badaczy do drążenia tematu.

Wyniki poszukiwań

Zespół badaczy wykorzystał dane z Zwicky Transient Facility – teleskopu w Kalifornii, który systematycznie fotografuje całe niebo, wychwytując zmienne obiekty i nagłe rozbłyski. Przeanalizowano ponad 200 tysięcy zdjęć, z których część obejmowała obszar cienia Ziemi. Algorytm NEOrion wyłowił tysiące kandydatów: smugi, punkty, rozbłyski. Po starannym odrzuceniu śladów meteorytów, samolotów i znanych asteroid wciąż pozostało kilka niewyjaśnionych sygnałów. Jeden obiekt wyróżniał się szczególnie – poruszał się szybciej niż standardowe asteroidy i nie figurował w żadnym katalogu. Niestety, brak dodatkowych danych uniemożliwił jego jednoznaczną identyfikację.

Dla astronomów był to znak, że metoda jest dobra. Nawet jeśli nie dostarczyła dowodu na istnienie sond pozaziemskich, pozwoliła odsiać szum w danych i wskazać potencjalnie interesujące przypadki.

Cofamy się w czasie

Badacze nie zatrzymują się na współczesnych obserwacjach. Sięgają po archiwa nawet sprzed 1957 roku – zanim na orbitę trafił pierwszy Sputnik. Na starych płytach fotograficznych każdy tajemniczy obiekt jest o tyle bardziej intrygujący, że nie można go łatwo wyjaśnić działalnością człowieka. Analiza widm kolorów takich śladów ma ujawniać, czy powierzchnia obiektu nosi oznaki długotrwałego wietrzenia kosmicznego – proces, który zmienia barwę i strukturę materiału wystawionego na promieniowanie i mikrometeoryty przez setki lat.

To właśnie połączenie współczesnych metod z historycznym materiałem tworzy nową jakość w obserwacjach. Współczesne algorytmy mogą porządkować ogromne bazy danych, a stare klisze pełnią rolę "kontroli negatywnej" – jeśli coś było widoczne w czasach, gdy człowiek nie miał jeszcze satelitów, trzeba poważniej rozważyć alternatywne wyjaśnienia.

Od prototypu do projektu

Na razie badania mają charakter dowodów koncepcyjnych. Nie odkryto żadnego artefaktu, który mógłby zostać uznany za niepodważalnie obcy. Za to skuteczność samej metody sprawia, że planowane są kolejne kroki. Tak powstaje projekt ExoProbe – sieć teleskopów stworzonych wyłącznie do obserwacji "w cieniu" Ziemi. Dzięki ich rozmieszczeniu w wielu punktach na świecie, obserwacje z ich udziałem będą pozwalały obliczyć odległość i trajektorie obiektów z dużo większą precyzją. Odróżnienie odblasku od rzeczywistego obiektu stanie się wreszcie możliwe.

Przyszłość takich poszukiwań zależy od połączenia technologii i cierpliwości. Astronomia coraz częściej przypomina archeologię – badacze odkopują ślady w gąszczu danych, mając świadomość, że większość to obiekty pochodzące od naszej własnej cywilizacji. Ale jeśli wśród nich kryje się choć jeden fragment pochodzący od "kosmitów", znajdzie się tylko wówczas, gdy będziemy patrzeć wystarczająco uważnie.