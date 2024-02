Facebook wyśmiewa Apple. To ich sprzęt jest lepszy

Gogle rzeczywistości mieszanej Apple Vision Pro zapowiedziano prawie rok temu, w ramach konferencji WWDC 2023. Kilkanaście dni temu trafiły do oficjalnej sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. I choć przez wiele miesięcy Apple nie zdradzało zbyt wielu szczegółów związanych z samym urządzeniem i skupiało się na przekonaniu deweloperów, by ci przenieśli swoje dotychczasowe gry i aplikacje w zupełnie nowy świat. Pierwsi użytkownicy i recenzenci już podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat nowego sprzętu i Apple będzie miało sporo roboty, by kolejne generacje trafiły do bardziej masowego odbiorcy. Apple Vision Pro w swojej obecnej wersji są przeznaczone dla wąskiego grona użytkowników, którzy chcą za duże pieniądze przetestować to, co być może dopiero za kilka lat stanie się standardem. Tak jak w przypadku pierwszego iPhone'a, gogle rozszerzonej rzeczywistości z każdą kolejną generacją będą zdobywać dodatkowe funkcje i rozwiązania oferowane przez system operacyjny visionOS.

Apple Vision Pro gorsze od Meta Quest 3? Tak uważa szef Facebooka

Swoje trzy grosze na temat Apple Vision mają też do powiedzenia konkurencji, którzy od lat dostarczają na rynek sprzęt do zabawy w wirtualnej, rozszerzonej lub mieszanej rzeczywistości. I nie dziwi wcale, że głos w dyskusji na temat sprzętu Apple zabiera sam szef firmy Meta (właściciel Facebooka), który w dość mocnych słowach wypowiada się na temat najnowszej premiery z logo nadgryzionego jabłka. Mark Zuckerberg mówi wprost - nasze gogle Meta Quest są znacznie lepsze od Apple Vision Pro i przed amerykańskim gigantem technologicznym dalek droga do doskonałości.

Mark Zuckerberg opowiadał o swoich doświadczeniach z Apple Vision Pro na filmie udostępnionym w serwisie Instagram nie szczędzi słów krytyki kierowanych w stronę konkurencji. I to nie tylko ze względu na cenę urządzenia, która jest kilka razy wyższa niż to, co Meta chce za gogle Quest 3, które na rynku zadebiutowały w październiku ubiegłego roku i oferują znacznie więcej, niż poprzednia generacja. Urządzenie wycenione na poziomie 549,99 euro (w wersji 128 GB) to przede wszystkim 2064 × 2208 pikseli na oko to rozdzielczość wyższa o prawie 30% w porównaniu z Meta Quest 2. Take ekrany mają oferować wyraźniejszy obraz i bardziej realistyczną grafikę. Układ optyczny 4K+ Infinite Display o parametrach 25 PPD i 1218 PPI to najlepsza rozdzielczość z całej linii urządzeń Quest. Do tego kontrolery Touch Plus mające bardziej opływowy i ergonomiczny kształt, które pozbyły się pierścieni śledzących nasz ruch.

Nie wszystko złoto, co Apple. Mark Zuckerberg opowiada o swoich doświadczeniach z goglami Vision Pro

Jednak sama cena Quest 3, które są znacznie tańsze od Apple Vision Pro, to dopiero początek. Zuckerberg mówi otwarcie, że gogle mieszanej rzeczywistości od Apple są daleko w tyle za tym, co oferuje urządzenie Mety. Nie tylko pod względem ergonomii, ale także praktycznego zastosowania i wykorzystywanych technologii, które na dłuższą metę nie zdają egzaminu przy długotrwałym korzystaniu z urządzenia. Jednak nie wszystko w Apple Vision Pro jest fatalne. Szef Mety pochwalił gogle za dobrze działające mechanizmy śledzenia wzroku oraz samą rozdzielczość ekranów. Zuckerberg dostrzega jednak potencjał w konkurencyjnym produkcie, ale przed Apple jeszcze daleka droga.