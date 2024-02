Dead Island za darmo na Steam. Promocja dla fanów zombie

Dead Island: Riptide Definitive Edition to stworzona przez polskie studio Techland gra, która swoją oryginalną premierę miała w 2013 r. to pełnoprawny, osobny dodatek fabularny do podstawowej wersji Dead Island, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy i recenzentów. Choć tytuł ten ma już swoje lata, jest ostatnim z serii, który został stworzony przez ekipę odpowiedzialną za stworzenie marki. I warto się nim zainteresować - tym bardziej, że jest teraz dostępny zupełnie za darmo. Dead Island: Riptide Definitive Edition na Steam możecie dodać bezpłatnie do swojego katalogu gier do jutra, 15 lutego, do godziny 19:00

Dead Island: Riptide Definitive Edition za darmo na Steam

Promocja związana z darmową grą Dead Island: Riptide Definitive Edition (i zniżkami na inne tytuły z serii) związana jest z zapowiedzią Dead Island 2, które wkrótce trafi na platformę Steam. Do tej pory, najnowsza produkcja studia Dambuster na PC dostępna była wyłącznie na platformie Epic Games Store. 22 kwietnia gra pojawi się też na Steam.

W Los Angeles szaleje śmiercionośny wirus zmieniający ludzi w zombie. Choć pogryziono cię i zarażono, twój organizm jest odporny – ale nie jest to zwykła odporność. Poznaj prawdę na temat zarazy i dowiedz się, kim (lub „czym”) naprawdę jesteś. Przetrwaj, ewoluuj i zostań najlepszym pogromcą zombie.

- czytamy w oficjalnym opisie gry, która swoją premierę miała niemal rok temu, i której recenzję możecie przeczytać na Antyweb. Kacper tak ją podsumował:

Dead Island 2 nie zdefiniuje gatunku na nowo. To żadna rewolucja i z pewnością nie gra, którą będziemy wspominać latami — ale jednocześnie produkcja, która mimo wszystko zagwarantuje nam sporo frajdy. Brutalnej, krwawej i zbugowanej, ale frajdy, która w co-opie jest z pewnością jeszcze większa.

Jednak przez ostatni rok studio i wydawca pracowali w pocie czoła wydając kolejne aktualizacje, z czego ostatnia udostępniona została kilkanaście dni temu. Oprócz wsparcia dla zapisów w chmurze Epic Games, patch 4.0 wprowadza szereg usprawnień w mechanice gry i rozwiązuje sporo problemów, w tym te dotyczące zachować przeciwników. Być może na premierę wersji na Steam uda się jeszcze bardziej dopracować ten tytuł, by w końcu można się w nim było świetnie bawić.