Oferty na internet mobilny - do 100 zł miesięcznie i więcej

To już ostatnia część naszego najnowszego cyklu z dedykowanymi ofertami na internet mobilny u naszych telekomów. Czas na najdroższe pakiety, najczęściej już bez limitów danych i prędkości, bo to już koszty w okolicach 100 zł miesięcznie.

Jeśli w dzisiejszym zestawieniu, w tym zakresie cenowym zainteresują Was oferty, które mają jeszcze jakieś limity, przed ich skorzystaniem zachęcam wcześniej do sprawdzenia poprzednich naszych wpisów:

oferty na internet mobilny - do 30 zł miesięcznie,

oferty na internet mobilny - do 60 zł miesięcznie.

Z dużym prawdopodobieństwem w nich znajdziecie korzystniejsze oferty, przynajmniej w tym drugim z podlinkowanych wpisów. Oferty na internet mobilny w dzisiejszym pułapie cenowym, powinny zainteresować osoby, które poszukują internetu do domu, bez limitu danych i prędkości.

Internet mobilny bez limitu — zasięg Orange

W zasięgu Orange nie ma samodzielnej oferty na internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Są za to dwa pakiety łączone z ofertą komórkową, w tym jedna bardzo atrakcyjna.

W abonamencie Orange - karta SIM do smartofna z limitem 300 GB transferu danych i karta SIM do mobilnego routera WiFi bez limitu danych i prędkości (100 GB poza domem), kosztuje 105 zł miesięcznie.

Z kolei w subskrypcji Orange Flex, mamy internet bez limitu danych i prędkości aż na czterech kartach SIM/eSIM z tym samym numerem, za jedyne 80 zł miesięcznie. Jak bardzo jest to atrakcyjna oferta, pokażą pozostałe w tym zestawieniu.

Internet mobilny bez limitu — zasięg Play

W abonamencie Play, 80 zł miesięcznie kosztuje pakiet na sam internet mobilny i to z limitem 500 GB transferu danych. Natomiast pakiet bez limitu danych i prędkości to już koszt 105 zł miesięcznie, czyli tyle ile w Orange z abonamentem komórkowym.

Jednak i w ofercie Play jest opcja hybrydowa, karta SIM do telefonu i karta SIM do mobilnego routera WiFi bez limitu danych i prędkości to koszt 110 zł miesięcznie.

W zasięgu Play skorzystacie jeszcze z oferty na internet mobilny w Vectra, limit do 500 GB to koszt 70 zł miesięcznie, a do 1000 GB - 110 zł miesięcznie.

Internet mobilny bez limitu — zasięg Plus

Zasięg Plusa zaczynamy od oferty operatorów wirtualnych, u których w tym pułapie cenowym są jeszcze limity.

W abonamencie na internet mobilny z limitem 200 GB (+200 GB w nocy) transferu danych w Otvarta zapłacicie 64,99 zł miesięcznie, a z limitem 500 GB aż 99,99 zł.

Korzystniej to wygląda w Premium Mobile, bo limit 500 GB to koszt 69,90 zł miesięcznie.

Brak limitu danych i prędkości internetu mobilnego, dostępny jest w abonamencie Plus w cenie 90 zł miesięcznie. Podobnie jak w abonamencie Orange i Play, warto tu jednak zastanowić cię nad ofertą hybrydową, bo brak limitu danych i prędkości w smartfonie i mobilnym routerze WiFi to koszt tylko o 20 zł wyższy - 110 zł miesięcznie.

Internet mobilny bez limitu — zasięg T-Mobile

W zasięgu T-Mobile jest już tylko jedna oferta na internet mobilny bez limitu danych i prędkości. Kosztuje 80 zł miesięcznie.

Jak już u każdego operatora z „wielkiej czwórki” wspominaliśmy o ofertach hybrydowych, w T-Mobile nie ma takiej dedykowanej opcji, aczkolwiek mając już abonament komórkowy u tego operatora, za internet mobilny bez limitu danych i prędkości do routera WiFi zapłacicie 60 zł miesięcznie.

