Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem plotek i przecieków na temat nowych MacBooków z układami ARM, iPhone’a 12 i jego różnych wariantów, czy iPadów — w tym zaprezentowanego dziś iPada Air. „Leakerzy” nie specjalnie przyglądali się rynkowi smart zegarków i samemu Apple Watch, który właśnie debiutuje w 6. odsłonie. I choć nie mamy tu do czynienia z rewolucją na poziomie Apple Watch 4, tak osoby, które w ostatnich miesiącach zastanawiały się nad kupnem smart zegarka, mają kilka powodów, by sięgnąć po ten najnowszy.

Najważniejszą nowością w Apple Watch Series 6 bez wątpienia jest czujnik SpO2, Wystarczy aplikacja do monitorowania nasycenia krwi tlenem i 15 sekundowy pomiar, by wyświetlić na ekranie zegarka wynik. Sercem Apple Watch Series 6 jest układ Apple S6 zapewniający szybsze i niezawodne działanie urządzenia, przy znacznie dłuższym czasie pracy na jednym ładowaniu. To procesor z iPhone’a 11 przystosowany do pracy w zegarku. Series 6 ma jaśniejszy ekran — także przy aktywowanym Always On Display. Nowością jest także Apple Watch Series 6 w kolorze czerwonym (PRODUCT)RED. Zegarek dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych — podobnie, jak nowe paski. W tym roku Apple podeszło do tego tematu w nieco inny sposób prezentując tak zwany Solo Loop. Wykonana w całości z silikonu opaska nie wymaga zapinania. Jest elastyczna i w zależności od wybranego modelu, dopasuje się do nadgarstka. Solo Loop będzie dostępne w kilku wersjach kolorystycznych oraz rozmiarach.

Nad wszystkimi procesami czuwać będzie watchOS 7, który przez ostatnie miesiące testowany był na poprzednich modelach Apple Watch, a z Apple Watch Series 6 oferować będzie dużo więcej. Nowością, która będzie wymagać długiej pracy baterii, bez wątpienia jest monitorowanie snu — połączenie Apple Watch Series 6 i watchOS 7 może się okazać najlepszym wyborem. Więcej o samym systemie napędzającym zegarki Apple przeczytacie we wpisie watchOS 7: pełna lista nowości. Zdrowie, sen i impreza! Zapowiada się ciekawie. Nowością w iOS 14 związaną z Apple Watch będzie Family Setup. To funkcja umożliwiająca ustawienie i konfigurację Apple Watch członkom rodziny w przypadku, gdy nie posiadają oni własnego iPhone’a.

Apple Watch Series 6 zaprezentowany. Zegarek trafi wkrótce do sprzedaży. Poznajcie jego ceny

Apple Watch Series 6 dostępny będzie w Stanach Zjednoczonych już w najbliższy piątek. A zamówienia przedpremierowe startują jeszcze dzisiaj. Najważniejszą kwestią jest oczywiście cena. Apple Watch Series 6, w zależności od wariantu, będzie różnił się cenowo — i to dość znacznie. A te zaczynają się od 399 dolarów amerykańskich — za podstawową wersję. W tej samej cenie startował Apple Watch Series 5 w zeszłym roku (model 40 mm z GPS i aluminiową obudową). Na pełny cennik jeszcze poczekamy — Apple musi zaktualizować swój sklep o nowe zegarki, w tym ceny wszystkich edycji.

