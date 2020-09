Oto najtańszy iPad (8. generacji) w nowej odsłonie. Lepszego tabletu w tej cenie nie znajdziecie!

Najtańszy iPad 8. generacji: szybszy niż kiedykolwiek!

Najtańszy iPad dla wielu okazuje się w zupełności wystarczający. Można spierać się o jego wygląd — grube ramki, przycisk Home, z daleka można go pomylić nawet z pierwszym iPadem któremu w tym roku stuknęła dekada. Tegoroczna, ósma generacja, tabletu — nazwanego po prostu iPad, serwuje dużo lepszą wydajność. Napędza go autorski czip Apple A12 Bionic (znany m.in. z zeszłorocznego iPada Air) — a twórcy chwalą się, że jest on 40% szybszy od poprzedniej generacji. Do tego 2x szybsza grafika. Twórcy urządzenia chwalą się, że urządzenie jest 3x szybsze od najlepiej sprzedającego się tabletu z Androidem, a także 6x szybszy od Chromebooka!