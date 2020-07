Plotki odnośnie opóźnienia dostępności nowych modeli iPhone’a krążyły od kilku miesięcy i podczas prezentacji najnowszych wyników kwartalnych Apple przyznało, że na nowe urządzenia będziemy musieli zaczekać kilka tygodni dłużej. Punktem odniesienia jest oczywiście prezentacja zeszłorocznych iPhone’ów 11, 11 Pro i 11 Pro Max, które pokazano na początku września. Nie została jednak podana przyczyna, więc nie wiemy czy nastąpiły jakieś problemy na linii fabrycznej, czy wynika to z braków części, czy zwykłego opóźnienia spowodowanego ograniczeniami dotyczącymi organizacji pracy w czasie pandemii.

Marzenia się spełniły. Powstaje mały iPhone 12 w rozmiarze iPhone SE

Wcześniejsze doniesienia mediów, w tym The Wall Street Journal, a także samych dostawców części (Qualcomm) zwiastowały taki obrót sprawy. Paweł pisał o tym na Antyweb. Było jasne, że wypowiedzi dotyczące częściowego przesunięcia terminu debiutu flagowego i globalnego telefonu 5G dotyczą właśnie nadchodzących iPhone’ów 12. Nie jest to żadne zaskoczenie, ale wyraźnie widać, że Apple nie chciało spieszyć się z podaniem tej informacji, by ewentualnie nie wpłynęło to wcześniej na sprzedaż innych urządzeń.

Data premiery iPhone 12 – później niż zwykle