GPS łapie bardzo szybko, w trakcie tego krótkiego okresu czasu nie miałem żadnego problemu z rozpoczęciem treningu z tego powodu co nie jest takie oczywiste w przypadku mojego Frontier S3.

Z domysłu dostajemy bogaty zestaw tarcz. Obecna wersja systemu wspiera dużo więcej opcji ich dostosowania do naszych potrzeb niż było to możliwe kiedyś. Jest to bardzo miły akcent i chyba nie przesadzę mówiąc, że mamy tu do czynienia z bezpośrednią odpowiedzią na to co jest obecnie dostępne w Apple Watch.

Baza aplikacji robi się coraz bogatsza, choć tu przyznam, że nie widzę w tym wielkiej wartości. Korzystam z zegarka Samsunga od lat i bardzo rzadko dorzucam jakieś dodatkowe apki. Nie mniej jednak jest to zawsze jakaś wartość dodana.

Zegarek bardzo szybko i łatwo kontaktuje się z naszym telefonem. Tutaj jednak mała rada, aby po inicjalnym sparowaniu spędzić trochę czasu na ustawieniu co i kiedy ma być wysyłane na nasz smartwatch. Niestety z domysłu włączone jest absolutnie wszystko i kiedy dość często dostajecie powiadomienia to wasza ręka co chwilę drży.

Galaxy Watch 3 pozwala również na odbieranie/odpisywanie na SMS czy maile oraz prowadzenie rozmów głosowych. Podobnie jak u poprzedników dźwięk jest czysty i wyraźny, więc nie będziecie mieli z tym problemu.

Oczywiście muszę wspomnieć o tym, że nie ma tu opcji korzystania z Google Pay czy Apple Pay, a więc nie zapłacimy zegarkiem w sklepie. A przepraszam, ma przecież Samsung Pay ;)

Galaxy Watch 3: Bateria

To było moje największe zaskoczenie. Bez korzystania z trybu treningowego zegarek jest w stanie działać blisko 4 doby! Przy krótkich sesjach treningowych (z GPS) osiągnąłem wynik 3 dni. Tak więc spokojnie można przyjąć, że zegarek będzie trzeba podpinać co ok. 2 doby do ładowania w przypadku aktywnych osób. Czy to super wynik? Patrząc na specjalistyczne zegarki nastawione na sportowców, nie specjalnie, bo wytrzymują one minimum tydzień na jednym ładowaniu. Jednak z perspektywy smartwatcha jest to fajny wynik.