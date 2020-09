Cieńszy niż MacBook Air. Huawei MateBook X i pozostałe premiery produktowe Huawei

Kilka godzin temu Huawei przedstawiło wizję dalszego rozwoju swojego autorskiego systemu operacyjnego Harmony OS, który w najbliższym czasie napędzać będzie produkty chińskiego producenta, a już w przyszłym roku dostępny będzie na pierwszych smartfonach. Wraz z rozwiązaniami systemowymi, Huawei przedstawia szereg nowych produktów, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży i będą wchodzić w skład linii Seamless AI Life — ekosystemu, w którym smartfony Huawei stanowić będą centrum sterowania dla pozostałych inteligentnych sprzętów.

Huawei Freebuds Pro i FreeLace Pro

Nowe słuchawki douszne, które na pierwszy rzut oka przypominają Apple Airpods Pro, mają być mocną konkurencją dla małych, bezprzewodowych słuchawek z funkcją aktywnej redukcji hałasu. Wyposażone w technologię Dual Anti Wind-noise znaczącą podniosą komfort prowadzenia rozmowy przez słuchawki w wietrznych warunkach — rozmówca ma nie słyszeć dodatkowego szumu. ANC wykorzystuje podwójny mikrofony i ma być lepszy niż dostępne na rynku produkty konkurencji (Freebuds Pro mają usunąć szum do 40 dB). Jako pierwsze wykorzystują tak zwany Dynamic Noise Cancellation składający się z tradycyjnej redukcji hałasu oraz algorytmów sztucznej inteligencji analizujących otoczenie. Dostępne będą trzy tryby: Cozy Mode, General, oraz Ultra. Nie mogło też zabraknąć trybu kontaktu, który pozwoli na usłyszenie otoczenia bez konieczności wyciągania słuchawek z uszu.

Huawei Freebuds Pro sterowane są poprzez naciskanie i przytrzymywanie lewej lub prawej słuchawki i umożliwiają połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, z łatwym przełączaniem między nimi. Na jednym ładowaniu, z funkcjami ANC, działać będą 4,5 godziny, a z wyłączoną redukcją szumów czas ten wydłuża się do 7 godzin. W połączeniu z bezprzewodowym etui daje to 30 godzin pracy. Słuchawki będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Silver Frost, Carbon Black i Ceramic White w cenie 199 € — w sprzedaży pojawią się w październiku.

Aktywna redukcja szumu trafi też do słuchawek FreeLace Pro — przewodowych słuchawek dousznych. Te, oprócz dźwięku wysokiej jakości, będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do podniesienia jakości prowadzonych rozmów głosowych, a dzięki połączeniu HiPair po podłączeniu do smartfona umożliwią błyskawiczne sparowanie, a także doładowanie słuchawek — wystarczy 5 minut ładowania by uzyskać 5 godzin pracy na baterii. Huawei FreeLace Pro będą dostępne w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu i kosztować będą 119 €.

Huawei Watch GT 2 Pro

Nowa odsłona popularnego zegarka wykorzystuje szkło szafirowe, tytanową obudowę i elementy ceramiczne dodające charakteru całemu urządzeniu. W sprzedaży pojawią się dwie wersje: Classic i Sport. Sportowy model ma oferować 100 trybów aktywności fizycznych, w tym tryb golfowy, czy narciarski, z funkcjami, które przydadzą się wszystkim, którzy uprawiają te sporty. Watch GT 2 Pro przyda się także w czasie pieszych wędrówek, gdzie nie zawsze jest dostęp do sieci. GPS i dedykowana nawigacja pozwoli m.in. na odnalezienie drogi powrotnej w przypadku zgubienia się na trasie. Zegarek poinformuje o wschodzie i zachodzie słońca, fazach księżyca, czasie przypływów, czy o nadchodzących zmianach warunków pogodowych.

Watch GT 2 Pro to także poręczne narzędzie do ciągłego monitorowania stanu zdrowia. Pulsometr, pulsoksymetr, śledzenie snu, czy wyświetlanie powiadomień o zaobserwowanych anomaliach. Zegarek na jednym ładowaniu ma wytrzymać do 30 godzin z włączonym GPS. Bez nawigacji ma to być do 14 dni standardowego używania. Bezprzewodowe, 5 minutowe ładowanie (także przy pomocy kompatybilnego smartfona) pozwoli uzyskać dodatkowe 10 godzin pracy. W zależności od wybranego modelu, Huawei Watch GT 2 Pro kosztować będzie 329 € (Sport) i 349 € (Classic). Oba zegarki trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Huawei Watch Fit

Wraz z prezentacją Huawei Watch GT 2 Pro pokazano nową linię zegarków: Huawei Watch Fit. Niewielkich rozmiarów i bardzo lekki (34 gramy z opaską) zegarek z ekranem o przekątnej 1,64 cali ma być idealnym kompanem przy codziennych aktywnościach fizycznych. Wyposażono go w wirtualnego trenera personalnego z wyświetlanymi animacjami instruktażowymi, a do dyspozycji użytkowników oddano 96 trybów aktywności.

Huawei Watch Fit posiada ekran AOD, GPS, całodniowy monitoring aktywności i ponad 200 tarcz do wyboru. Każda z nich może być dodatkowo modyfikowana z wykorzystaniem widżetów. Huawei Watch Fit posłuży także jako wyzwalacz do aparatu w smartfonie. Zegarek Huawei Watch Fit kosztować będzie 129 € i do sprzedaży trafi jeszcze w tym miesiącu.

Huawei MateBook X

Odświeżony Huawei MateBook X to przede wszystkim niemal pozbawiony ramek ekran dotykowy Infinite FullView Display o rozdzielczości 3200 x 2000 pikseli przy 278 PPI i jasności na poziomie 400 nitów. Laptop jest mniejszy niż kartka A4 i waży zaledwie 1 kg. Jego grubość to w najgrubszym punkcie 13,6 mm (dla porównania MacBook Air to 16,1 mm). Nowością jest też touchpad, który jest większy o 26% w porównaniu do poprzedniego modelu. Wyposażono go w technologię Huawei Share pozwalającą m.in. na szybkie wykrywanie i połączenie komputera ze smartfonem i wykorzystanie funkcji Multi-Screen Collaboration dającej możliwość korzystania z wielozadaniowości na kilku ekranach jednocześnie.

Komputer napędzany będzie procesorem Intel Core i7 10. generacji i oferuje wsparcie WiFi 6. Przycisk zasilania wyposażono w czytnik linii papilarnych pozwalający włączyć i zalogować się do swojego konta jednym dotknięciem. Na jednym ładowaniu ma pozwolić na 9 godzin oglądania materiałów wideo lub edycji plików. Dodatkowym atutem Huawei MateBook X ma być dźwięk przestrzenny wydobywający się z czterech głośników. Huawei MateBook X kosztować będzie, w zależności od konfiguracji, 1599 € (Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) lub 1799 € (Intel Core i7, 16 GB RAM , 12 GB SSD) i trafi do sprzedaży w październiku. Dostępny będzie w kilku wersjach kolorystycznych: Silver Frost, Interstellar Blue, Forest Green i Sakura Pink.

Huawei MateBook 14

Przy okazji prezentacji Huawei MateBook X pokazano też Huawei MateBook 14 z ekranem o rozdzielczości 2164 x 1440 pikseli. Napędzany przez procesor AMD Ryzen wyposażony został w podwójny układ chłodniczy Huawei Shark Fin Fan. Na baterii działa do 10 godzin (oglądanie wideo i edycja plików) i kosztować będzie, w zależności od specyfikacji, 849 € (AMD Ryzen 5 4600 H, 8 GB RAM, 256 GB SSD), 949 € (AMD Ryzen 5 4600 H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) i 1049 € (Ryzen 7 4800 H, 16 GB RAM, 512 GB SSD). W sprzedaży pojawi się w październiku i dostępny będzie w kolorach Mystic Silver i Space Gray.