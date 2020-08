OPPO Watch w Polsce. Czy to wyczekiwany pogromca Apple Watch?

Na pierwszy rzut oka OPPO Watch wygląda niemal jak Apple Watch, choć różnice też są widoczne — np. brak charakterystycznej dla zegarka Apple obrotowej korony. W OPPO Watch zdecydowano się na dwa przyciski. Jak przekonuje producent, Model OPPO Watch 46 mm ma być pierwszym na świecie smartwatchem wyposażonym w podwójnie zakrzywiony ekran (AMOLED Flexible

Dual-Curved Display) pozytywnie wpływającym na wyświetlany obraz, jak i obsługę dotykową. W wersji 41 mm ma on przekątną 1,6 cala i 301 ppi (rozdzielczość 320 x 360 pikseli), zaś w wariancie 46 mm – 1,91 cala i 326 ppi (rozdzielczość 402 x 476 pikseli). OPPO Watch na jednym ładowaniu ma wytrzymać do 36 godzin (46 mm) i 24 godzin (41 mm), a w trybie oszczędzania energii pozwoli na pracę przez trzy (46 mm) lub dwa tygodnie (41 mm). Dzięki wykorzystaniu funkcji szybkiego ładowania VOOC, zegarek wymaga podłączenia do zasilania na 15 minut by uzyskać dodatkowe 16 godzin pracy. Sercem OPPO Watch jest Qualcomm Snapdragon Wear 3100, a trybem oszczędzania energii zarządza procesor Ambiq Micro Apollo3 Wireless.

OPPO Watch działa pod kontrolą Wear OS od Google, tak więc naszpikowany będzie usługami ułatwiającymi codzienne czynności. Nie zabraknie więc wsparcia dla Google Pay, czy nawigacji z Mapami Google. Z wykorzystaniem zegarka można także przeprowadzić rozmowę telefoniczną, jeśli tylko znajduje się on w zasięgu sparowanego z nim telefonu. OPPO Watch ma pięć czujników ruchu oraz funkcję GPS + GLONASS. Sprawdzi się w czasie uprawiania sportu lub innych aktywności fizycznych. Dodatkowo znajdziecie w nim stałe monitorowanie pulsu i faz snu dokumentujące stan zdrowia podczas treningów i gdy będziecie spać. Dzięki aplikacji Google Fit uzyskacie szybki, wygodny i czytelny podgląd wszystkich aktywności.

OPPO Watch będzie dostępny w ofercie sieci komórkowych (T-Mobile i Orange) oraz u partnerów detalicznych OPPO, t.j.: Media Markt, Media Expert, RTV EURO AGD, x-kom, czy w strefie marki na Allegro. Cena regularna, w zależności od modelu, to 1299 zł (OPPO Watch 46 mm) i 999 zł (OPPO Watch 41 mm). Sklepu już prowadzą przedsprzedaż, ale warto jeszcze się wstrzymać z zamówieniami. W ramach specjalnej, przedpremierowej okazji, w dniach 31.08 do 6.09 będziecie mogli je kpić w niższych cenach: Za model 46 mm zapłacicie 1149 zł, a za model 41 mm 899 zł. Oferta obowiązywać będzie we wszystkich kanałach dystrybucji. Mniejszy wariant oferowany będzie w dwóch kolorach: czarnym i różowym, natomiast większy dostępny będzie w kolorze w czarnym i złotym. W pierwszej kolejności w sprzedaży pojawią się modele z WiFi. W przyszłości planowane jest wprowadzenie na polskim rynku wersji LTE (eSIM).