To będzie pierwszy produkt Apple, który zamówię w przedsprzedaży

Rywalizacja pomiędzy firmami technologicznymi jest dziś jeszcze ciekawsza, również dlatego, że każdy z gigantów coraz bardziej rozbudowuje własny ekosystem i stawia na rozwiązania, które w obrębie jednego lub kilku konkretnych platform działają najlepiej. Wystarczy spojrzeć na drobne funkcje, jak Hand off, przekazywanie wiadomości SMS i połączeń głosowych z iPhona, wspólny schowek i wiele więcej. Gdy producent może wdrożyć własne pomysły na poziomie oprogramowania i sprzętu, możliwości są znacznie większe, a korzyści dla użytkownika jest jeszcze więcej. Właśnie w tym upatruję największą zaletę nowego gadżetu o nazwie AirTag.

Lokalizatory zgubionych przedmiotów – kiedyś Nokia, teraz Tile

Lokalizatory dla zgubionych przedmiotów to żadna nowość. Na rynku znajdują się portfele (między innymi Woolet), które oferują takie rozwiązania, a żetony marki Tile oraz kilku innych umożliwiają pilnowanie cennych przedmiotów jak klucze. W fazie rozwoju Windows Phone i powrotu smartfonów Nokia korzystałem z akcesorium fińskiego producenta, które pozwalało dokładnie na to. Zasilany zwykłą baterią gadżet mógł wydawać charakterystyczne dźwięki, więc dzięki aplikacji na smartfonie mogłem wywołać je podczas poszukiwań. Dodatkowo, gdy doszło do rozłączenia urządzeń Bluetooth, telefon mnie o tym informował, więc mogłem szybciej zorientować się, że moje klucze zostały skradzione lub zgubione. Ich ostatnia znana lokalizacja była oznaczana na mapie.

Skuteczność takiego rozwiązania jest niestety… średnia. Nawet bardziej nowoczesne i zaawansowane urządzenia od Tile nie działają perfekcyjnie i zdarza się, że alarm o zagubieniu przedmiotu jest fałszywy, zaś jego lokalizacja nie do końca dokładna i aktualna. Mimo wszystko czuję się odrobinę pewniej mając do dyspozycji takie akcesorium, również dlatego, że opcja wywoływania alarmowego dźwięku pozwala na szybkie odnalezienie kluczy lub… telefonu, bo żeton ma własny przycisk, który aktywuje dzwonek na smartfonie. Jeśli zauważymy, że nasz telefon/klucze zniknęły, to w mgnieniu oka można włączyć taką melodię, by namierzyć złodzieja, który być może nie oddalił się jeszcze nazbyt daleko.

Apple AirTag – pierwszy taki lokalizator