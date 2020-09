Apple Watch vs. smartwatche z Androidem. Czy konkurencja ma jeszcze szansę?

Czy przy tak rozbudowanym asortymencie Apple (tylko spójrzcie na oficjalnej stronie, jak wiele wariantów jest oferowanych) ktokolwiek będzie w stanie zagrozić im na rynku smartwatchy? I tak, i nie. A cytując klasyka: to zależy. Apple Watch jest wciąż urządzenie, którego pełnię potencjału dostrzeżemy w parze z iPhone’em. Co prawda możliwe jest już korzystanie z niego bez sparowanego smartfona Apple, ale będzie to niemałe ograniczenie.

Apple Watch vs. smartwatche z Androidem

Jeśli nie używacie iPhone’a, to Apple Watch nie jest dla Was, a takich osób jest przecież całe mnóstwo. Druga sprawa to design, którego wciąż jestem niemałym przeciwnikiem – nadal wyczekuję na stworzenie zegarka z okrągłym ekranem, by mógł faktycznie zastąpić klasyczny czasomierz na nadgarstku. Wersje sportowe nie są zbyt atrakcyjne wizualnie i nie będą pasować np. do stroju galowego. Smartwatche z Wear OS mają tę przewagę, że są przede wszystkim produkowane przez firmy obecne na rynku od lat i ich nowoczesne smartzegarki w dużym stopniu nawiązują i przypominają tradycyjne zegarki.

