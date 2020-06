watchOS 7: pełna lista nowości. Zdrowie, sen i impreza! Zapowiada się ciekawie

Taniec w końcu nie jest czymś bardzo schematycznym, przynajmniej z perspektywy smartwatcha. Przyznaję, że odpowiednie wykrycie stylów tańca (ma rozpoznawać najpopularniejsze) musiało być sporym wyzwaniem. Apple zdecydował się na fuzję odczytów ze wszystkich dostępnych sensorów, aby jak najlepiej dopasować sposób wyliczania zużycia kalorii. Oczywiście oba nowe tryby dostają stosowne ekrany i raporty w aplikacji Zdrowie.

watchOS 7 zadba o Twój sen

Apple Watch zacznie solidnie dbać o jakość Twojego snu. To co zostało podkreślone wielokrotnie to fakt, że Apple podchodzi do tematu całościowo. Chodzi im o coś więcej niż tylko śledzenie i raportowanie snu, chcą nam pomóc w poprawie nawyków, a tym samym poprawie naszego snu.