InPost w tarapatach - 16 tys. automatów paczkowych w Allegro Delivery

Allegro poinformował dziś, iż do jego partnerskiej sieci dostaw Allegro Delivery, dołączyła właśnie firma kurierska DHL eCommerce. To w mojej ocenie oznacza początek kłopotów InPostu.

Kluczem do dzisiejszych wyników i nieustannych wzrostów Allegro, było udostępnienie w 2018 roku usługi Allegro Smart!, a więc darmowych dostaw, odbiorów i zwrotów towarów kupionych na tej platformie sprzedażowej.

Osobiście byłem na konferencji prasowej zapowiadającej start Allegro Smart!, a na zaproszeniach do udziału w niej widniało hasło: Od poniedziałku już nic nie będzie jak kiedyś. Bądź świadkiem naszej rewolucji!

Rzeczywiście była to rewolucja, która od razu przypadła do gustu kupującym na Allegro. Początkowo była mowa o darmowych dostawach (po wykupieniu na rok usługi) do 15 tysięcy punktów odbioru, między innymi do Paczkomatów InPostu, placówek Poczty Polskiej czy sklepów Żabka i Freshmarket.

Pozwólcie, że dalej będę skupiał się tu nie na liczbach punktach odbioru, a na samych automatach paczkowych, bo to one finalnie okazały się kluczem do rozwoju, późniejszych sukcesów i wzrostów w polskim e-commerce.

I tak, wówczas InPost dysponował liczbą blisko 4 tys. Paczkomatów, rok później było to już 6 tysięcy - Koniec z przepełnionymi Paczkomatami? InPost ma już ich 6 tysięcy!, dwa lata później 16 tysięcy, a dziś to już 25 tysięcy.

Tak więc siłą rzeczy InPost stał się z czasem głównym partnerem Allegro i filarem dostaw do kupujących na ich platformie sprzedażowej. Nie jest już nawet tajemnicą poliszynela, że początkowo dobrze układająca się współpraca, z czasem zaczęła stawać się kulą u nogi Allegro,- kulą finansową.

InPost zaczął raz do roku waloryzować umowę i podnosić cennik dostaw dla Allegro, co istotnie zwiększało koszty działalności, ale też i obciążenia sprzedawców. Nie bez znaczenia był tu też w związku z tym brak przewidywalności przy planowaniu budżetów.

Rozwiązanie było jedno - stworzyć własną sieć dostaw, niezależną od InPostu. Początkowo rozpoczęto uruchamianie własnych automatów - Allegro One Box, a po kilku latach i rozrostu sieci automatów innych firm, zrodziło się Allegro Delivery: Allegro i Orlen łączą siły - Allegro Delivery wystartowało.

Co tu istotne, Allegro dodało sprzedawcom do warunków oznaczenia ich produktów znaczkiem Allegro Smart!, dodanie do ofert wszystkich metod dostaw w ramach Allegro Delivery, co naturalnie popchnęło projekt do przodu.

To był koniec czerwca 2024 roku i na start Allegro Delivery mogło pochwalić się siecią 9 200 automatów paczkowych - 5 500 należących do pierwszego partnera Orlen Paczka i 3 700 własnych Allegro One Box.

Dołączenie teraz do Allegro Delivery DHL sprawia, że sieć samych automatów paczkowych urosła do 16 tysięcy sztuk, czyli tyle ile miał na koniec 2021 roku InPost, kiedy to zaczął dyktować warunki współpracy.

Jakub Kłoczewiak, COO Allegro:

Allegro Delivery to jeden z filarów naszej strategii rozwoju w Polsce. Dzięki współpracy z takimi partnerami jak DHL eCommerce czy ORLEN Paczka znacząco zwiększamy zasięg i wygodę dostaw, budując spójne doświadczenie zakupowe i wydajną sieć logistyczną. Allegro Delivery pozwala też zaoferować przewidywalne, atrakcyjne ceny oraz lepiej zarządzać kosztami programu Smart!, wzmacniając naszą pozycję lidera e-commerce w regionie.

Na dziś, i już łącznie, Allegro Delivery dysponuje siecią 26 000 automatów i punktów odbioru paczek: Allegro One Box, Allegro One Punkt, ORLEN Paczka, DHL i kurierskimi dostawami pod drzwi: Allegro One Kurier i DHL.

Co to oznacza? Zaczytuje tu ciekawy fragment z wyników Allegro za 2024 rok:

Allegro One Boksy zwiększyły wolumeny o 118% r/r w 2024 roku, obniżając koszty jednostkowe. Do końca 2025 roku, allegrowe automaty mają być tańszą opcją per paczka niż koszt najdroższego dostawcy firmy.

Nie ulega wątpliwości, że mowa tu o firmie InPost. Tak więc można powiedzieć, że Allegro ma już teraz mocne argumenty przy negocjacjach kolejnych umów z InPostem, i jak nie obniżenia, to przynajmniej zahamowania dalszych wzrostów opłat za Paczkomaty InPostu.

Źródło: Allegro.