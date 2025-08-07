Mój ulubiony sport dostępny online. Jak obejrzeć w Polsce?

Po wycofaniu się Viaplay z Polski fani NHL wstrzymali oddech. Teraz wiemy, gdzie trafią transmisje najlepszej ligi hokejowej świata.
Dla miłośników National Hockey League (NHL), najsłynniejszej ligi hokejowej na świecie, nadchodząca zmiana może być prawdziwym przełomem. Jak donosi rynek, wieloletnia, strategiczna współpraca DAZN i NHL ma nie tylko ułatwić dostęp do rozgrywek, ale też na nowo napisać globalny sposób dystrybucji transmisji. To najprawdopodobniej znakomite wieści dla fanów hokeja w Polsce, którzy przez zawirowania na rynku streamingowym stracili stałe okno na hokejowe emocje ostatnio szanse na śledzenie spotkań na żywo i nie tylko.
Od sezonu 2025/2026 platforma streamingowa DAZN stanie się wyłącznym i oficjalnym domem dla transmisji NHL w niemal dwustu krajach na całym świecie. Co istotne, w ramach tej współpracy DAZN zastąpi dotychczas globalne rozwiązanie NHL.TV. To oznacza, że wszystkie mecze, od sezonu zasadniczego, przez emocjonujące play-offy, aż po finały o Puchar Stanleya, będą dostępne w jednym miejscu.
NHL w Polsce. Gdzie oglądać transmisje online?
Co ciekawe, ta umowa nie obejmuje tylko dystrybucji treści – obie strony zamierzają ściśle współpracować w zakresie rozwiązań technicznych, a także wspólnej polityki marketingowej. To kolejny krok w kierunku znaczącej ekspansji, na której mocno zależy samej lidze, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że blisko 30% zawodników NHL pochodzi spoza Ameryki Północnej.
DAZN zamiast NHL.TV. Co z Polską?
Dla polskich kibiców, takich jak ja, którzy po wycofaniu się Viaplay z naszego rynku, pozostali bez żadnego sensownego dostępu do NHL, umowa z DAZN to nic innego jak świetna wiadomość. Na ten moment szczegóły migracji subskrybentów NHL.TV nie są jeszcze znane, ale w nadchodzących miesiącach powinny zostać ujawnione. Co prawda, Polska nie znajduje się na liście krajów, gdzie NHL.TV jest dostępne, ale to zrozumiałe, ponieważ do niedawna jedyny dostawcą treści związanych z NHL w naszym kraju było Viaplay.
Warto zaznaczyć, że transmisje na DAZN będą dostępne na wszystkich urządzeniach, które obsługuje platforma – od telewizorów smart, przez smartfony i tablety, aż po konsole do gier. Niewykluczone, że część meczów może być objęta tzw. blackoutem, ale po zakończeniu spotkania będą dostępne w usłudze na żądanie. Nie wiemy, czy NHL trafi do ogólnego pakietu DAZN za 39,99 zł miesięcznie, czy będzie dostępny jako oddzielny lub dodatkowy pakiet.
Grafika: Viaplay.
