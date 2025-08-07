Mój ulubiony sport dostępny online. Jak obejrzeć w Polsce?

Dla miłośników National Hockey League (NHL), najsłynniejszej ligi hokejowej na świecie, nadchodząca zmiana może być prawdziwym przełomem. Jak donosi rynek, wieloletnia, strategiczna współpraca DAZN i NHL ma nie tylko ułatwić dostęp do rozgrywek, ale też na nowo napisać globalny sposób dystrybucji transmisji. To najprawdopodobniej znakomite wieści dla fanów hokeja w Polsce, którzy przez zawirowania na rynku streamingowym stracili stałe okno na hokejowe emocje ostatnio szanse na śledzenie spotkań na żywo i nie tylko.

Od sezonu 2025/2026 platforma streamingowa DAZN stanie się wyłącznym i oficjalnym domem dla transmisji NHL w niemal dwustu krajach na całym świecie. Co istotne, w ramach tej współpracy DAZN zastąpi dotychczas globalne rozwiązanie NHL.TV. To oznacza, że wszystkie mecze, od sezonu zasadniczego, przez emocjonujące play-offy, aż po finały o Puchar Stanleya, będą dostępne w jednym miejscu.

NHL w Polsce. Gdzie oglądać transmisje online?

Co ciekawe, ta umowa nie obejmuje tylko dystrybucji treści – obie strony zamierzają ściśle współpracować w zakresie rozwiązań technicznych, a także wspólnej polityki marketingowej. To kolejny krok w kierunku znaczącej ekspansji, na której mocno zależy samej lidze, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że blisko 30% zawodników NHL pochodzi spoza Ameryki Północnej.

DAZN zamiast NHL.TV. Co z Polską?

Dla polskich kibiców, takich jak ja, którzy po wycofaniu się Viaplay z naszego rynku, pozostali bez żadnego sensownego dostępu do NHL, umowa z DAZN to nic innego jak świetna wiadomość. Na ten moment szczegóły migracji subskrybentów NHL.TV nie są jeszcze znane, ale w nadchodzących miesiącach powinny zostać ujawnione. Co prawda, Polska nie znajduje się na liście krajów, gdzie NHL.TV jest dostępne, ale to zrozumiałe, ponieważ do niedawna jedyny dostawcą treści związanych z NHL w naszym kraju było Viaplay.

Warto zaznaczyć, że transmisje na DAZN będą dostępne na wszystkich urządzeniach, które obsługuje platforma – od telewizorów smart, przez smartfony i tablety, aż po konsole do gier. Niewykluczone, że część meczów może być objęta tzw. blackoutem, ale po zakończeniu spotkania będą dostępne w usłudze na żądanie. Nie wiemy, czy NHL trafi do ogólnego pakietu DAZN za 39,99 zł miesięcznie, czy będzie dostępny jako oddzielny lub dodatkowy pakiet.

Grafika: Viaplay.