Zmiany w regulaminach to rzecz standardowa, ale często się można złapać na tym, że ich nie czytamy. W końcu ile razy można w koło sprawdzać jedno i to samo. Niestety, w ten sposób, można czasami przeoczyć przydatne informacje, które mogą nas dotyczyć.

Nowości w regulaminie jeszcze w tym miesiącu

Jeszcze w tym miesiącu należy się spodziewać zmian w regulaminie OLX. Platforma już zawczasu ostrzega swoich użytkowników o szykowanych nowościach, które mogą wpłynąć na sposób ich interakcji z portalem ogłoszeniowym. Przy okazji też zostaną wprowadzone nowe limity na popularne wśród użytkowników kategorie, które będą rozgrzewką przed zmianami nadchodzącymi na początku kolejnego miesiąca. Pierwsze nowości już 20 lutego.

Źródło: Depositphotos

Po pierwsze, na OLX zawita odpłatna usługa, która będzie miała na celu zwiększenie atrakcyjności pewnej części profilów. Profil Pracodawcy, umożliwi kontom publikującym ogłoszenia w kategorii praca, na stworzenie własnej podstrony. Może to być świetna wizytówka pracodawcy. Właśnie na takiej stronie będzie mógł umieścić niezbędne informacje na temat swojej firmy, a także dostanie do dyspozycji dedykowaną sekcję, w której będą informacje o prowadzonych rekrutacjach.

Jeżeli korzystasz z Pakietu Ochronnego, to warto wiedzieć. Już od 20 lutego wejdą w życie zmiany w zakresie dowodów wymaganych przy rozpatrywaniu zgłoszeń. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przedmiotu w trakcie dostawy oraz po akceptacji Zgłoszenia z Pakietu Ochronnego, kupujący może zostać poproszony o przesłanie cesji na rzecz sprzedającego roszczeń przysługujących względem przewoźnika. Jak to prawo, ta zasada nie działa wstecz, więc będzie dopiero obowiązywała transakcje dokonane od 20 lutego.

Dotarła też do nas dobra wiadomość dla gap i już mniej ekscytująca dla kupujących. Zostanie bowiem wydłużony czas na potwierdzenie przez osobę sprzedającą transakcji z Przesyłką OLX. Czas będzie wydłużony aż o dwie doby, to jest z 24 do 72 godzin. Co więcej, doczekamy się nowego limitu bezpłatnych ogłoszeń w podkategoriach Dom i Ogród: Biurka / Sofy i kanapy / Narzędzia ręczne / Kosiarki oraz Okna. To zaś będzie rozgrzewka przed kolejnymi zmianami (uwaga! Motoryzacja!) w limitach 3 marca, można się już z nimi zapoznać na stronie Centrum Pomocy OLX.