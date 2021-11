One Box - Allegro uruchomiło już własne automaty paczkowe

Allegro długo przygotowywało się do tego debiutu. O pierwszych automatach paczkowych Allegro informowaliśmy Was już na początku czerwca, ale dopiero teraz można zacząć już z nich korzystać.

Allegro zdecydowało się jednocześnie na zaprezentowanie nowej marki własnej - One, pod którą będą funkcjonowały: sieć automatów paczkowych One Box, sieć punktów odbioru One Punkt oraz One Fulfillment, usługę kompleksowej realizacji zamówień sprzedawców na Allegro.

Francois Nuyts, prezes Allegro:

Allegrowicze uwielbiają osobiście odbierać przesyłki z punktów i automatów paczkowych i chcemy, żeby proces ten był jeszcze szybszy i wygodniejszy. Dlatego uzupełniamy największą w Polsce, liczącą ponad 45 tys. sieć punktów i automatów dostępną na Allegro o własne lokalizacje, gdzie wkrótce przesyłki będą dostarczane także w dniu zamówienia.

Pierwsze automaty paczkowe Allegro uruchomione zostały na początku czerwca tego roku w Warszawie i Poznaniu w czterech lokalizacjach. Jednak nie można z nich było zacząć korzystać z uwagi na to, iż Allegro zdecydowało się je uruchomić dopiero po postawieniu znacznej ich liczby.

Aktualnie większość automatów One Box znalazło swoją lokalizację w Warszawie, do których już od teraz można zamawiać towary kupione na Allegro, a w kolejnych dniach otwarte zostaną automaty postawione już m.in w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu czy Toruniu. Łącznie na dziś jest ich już 600, a do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do 3 tysięcy.

Projektując naszą sieć za cel postawiliśmy sobie bezpieczeństwo i troskę o ład przestrzenny i środowisko. Nasze automaty harmonijnie wtapiają się w krajobraz miejski - tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy. Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów.

W jaki sposób będzie można zamawiać towary kupione na Allegro do nowych automatów One Box? Wszystkie oferty sprzedaży, w których będzie można zamówić przesyłkę do One Box będzie można wyświetlić w wynikach wyszukiwania produktów, korzystając z filtra “Allegro One Box”.

Co ważne, większość z tych ofert będzie umożliwiała odbiór w automatach One Box już następnego dnia po złożeniu zamówienia, a dzięki aplikacji Allegro skrytkę z naszą paczką będzie można otworzyć zdalnie, tak jak w przypadku aplikacji InPostu czy Orlen Paczka. W sytuacji, gdy przy automacie paczkowym będzie więcej osób odbierających paczki, dzięki specjalnej animacji świetlnej z łatwością zlokalizujemy skrytkę z naszą paczką.

Z rzeczy, które pojawią się w aplikacji w najbliższym czasie Allegro wymienia opcję wskazania preferowanej wysokości skrytki, w której przesyłki będą umieszczane, czyli ułatwienie dla osób niskich lub poruszających się na wózkach - ta funkcjonalność też jest już dostępna w aplikacji InPostu i Orlen Paczka.

Z ciekawych funkcjonalności nowych automatów One Box można jeszcze wymienić darmową opcję nadania używanego sprzętu elektroniczny, który zostanie poddany przez Allegro recyklingowi.

Opcja dostaw do nowych automatów paczkowych One Box będzie darmowa do końca tego roku, a więc obejmie gorący zakupowy okres przedświąteczny. Partnerem logistycznym usługi One Box by Allegro będzie UPS.

