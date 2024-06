Allegro i Orlen łączą siły - Allegro Delivery wystartowało

Allegro buduje własną sieć logistyczną, obsługującą odbiory i dostawy paczek kupionych na ich platformie już od dwóch lat. Na początek był pomysł na kompleksową obsługę w postaci One Fulfillment by Allegro, połączoną z ekosystemem dostaw w ramach Allegro One - automatów paczkowych Allegro One Box, punktów odbioru Allegro One Punkt i Allegro One Kurier.

Po drodze było też przejęcie firmy kurierskiej X-press Courier, ale to okazuje się za mało, by skutecznie konkurować z największą siecią preferowanych przez rodaków Paczkomatów InPostu, który to co roku waloryzuje (podnosi) opłaty dla Allegro.

I tu pojawia się pomysł na usługę Allegro Delivery i zaproszenie do współpracy innych firm. Na start jest to Orlen i ich sieć punktów nadań i odbiorów oraz automatów paczkowych.

W rezultacie Allegro Delivery może pochwalić się od razu siecią 18 tys. automatów i punktów odbioru. Składa się ona z 5 500 automatów paczkowych i 6 000 punktów odbioru Orlenu.

Po stronie Allegro jest to 3700 automatów paczkowych oraz 2700 punktów odbioru.

Wspomniana na początku kompleksowa obsługa dostaw, nie jest określeniem na wyrost. Allegro chce przekonać do niej sprzedawców, zdjęciem z nich wszelkich obowiązków związanych z dostawami, a nawet kontaktów z klientami:

Allegro Delivery to nowa usługa, w ramach której będziemy odpowiadać za cały proces dostawy i kompleksowo dbać o jej szybkość oraz jakość. Ty nie ponosisz odpowiedzialności za transport przesyłki ani konsekwencji jej ewentualnego zagubienia lub zniszczenia. Pozwoli Ci to skoncentrować się na jakości sprzedawanych produktów, właściwym zapakowaniu przesyłki oraz przekazaniu jej przewoźnikowi. Dla przesyłek przewożonych metodami Allegro Delivery bierzemy również odpowiedzialność za obsługę klienta.

W ramach Allegro Delivery, dostępnych będzie pięć metod dostaw:

do drzwi – Allegro One Kurier

do punktów odbioru i automatów paczkowych: Allegro One Box, Allegro One Punkt, Allegro Automat ORLEN Paczka i Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka.

Tak więc, w ramach jednej umowy z Allegro, bez konieczności podpisywania ich z innymi dostawcami, sprzedawcy zapewnią sobie kompleksową obsługę dostarczania, odbiorów czy zwrotów kupowanych u nich paczek.

Jakub Kłoczewiak - Chief Operating Officer Allegro:

Zadaliśmy sobie pytanie co możemy jeszcze zrobić, by dostawy z Allegro, były wygodniejsze dla klientów i jak pomóc naszym sprzedającym. Rozwiązaniem jest program Allegro Delivery, który gwarantuje - w podczas transportu i doręczenia - pełną opiekę Allegro nad przesyłką. Każda z metod dostawy oferowanych w programie to dla klienta gwarancja jednakowych warunków usługi, wsparcia naszej Obsługi Klienta oraz szybkich dostaw. Także, gdy coś pójdzie nie tak - to Allegro jest partnerem, który w rekordowym tempie - 7 dni - rozpatrzy reklamacje.

Co jeszcze w tym istotne, Allegro jednocześnie ze startem Allegro Delivery, zmieniło zasady dostępu do niezwykle popularnej usługi Allegro Smart!. Od teraz, każdy ze sprzedawców, który chce korzystać z oznaczenia Smart! przy swoich ofertach, będzie musiał udostępnić wszystkie wymienione wyżej metody dostawy, oferowane przez Allegro Delivery.

Tak więc jest i kij i marchewka, to z pewnością z czasem spopularyzuje Allegro Delivery zwłaszcza, jeśli uda się namówić do tej usługi innych dostawców, tak by jeszcze bardziej zbliżyć się do zasięgu i liczby urządzeń, którymi dysponuje InPost.

Źródło: Allegro.