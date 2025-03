Allegro chce, żebyś zapomniał o Paczkomatach. Szykuje potężny cios

Wkrótce obok Was może powstać nowy automat One Box od Allegro. W sumie ma ich być w Polsce aż 7 tysięcy!

Allegro, gigant polskiego e-commerce, nie zwalnia tempa, konsekwentnie realizując ambitne plany rozwoju. Platforma ogłosiła niedawno, że zamierza znacząco rozbudować swoją infrastrukturę logistyczną, co ma umocnić jej pozycję lidera na rynku. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest ekspansja sieci automatów paczkowych One Box.

Planowane jest dodanie 2500 nowych urządzeń, co podniesie ich łączną liczbę do imponujących 7000. Taki krok pozwoli Allegro zbliżyć się do czołówki operatorów na tym rynku. Obecnie dominującym graczem jest InPost, ale dynamiczny rozwój Allegro stawia go w coraz silniejszej pozycji.

Jeszcze więcej automatów One Box. Allegro Delivery razem z DHL

Równolegle do rozbudowy sieci One Boxów, Allegro intensywnie rozwija usługę Allegro Delivery. To rozwiązanie, które pozwala platformie przejąć pełną kontrolę nad procesem dostawy, odciążając sprzedawców i zapewniając klientom wygodę. Niedawno ogłoszono, że do programu dołączy DHL, co znacząco zwiększy zasięg usługi. Dzięki temu Allegro Delivery będzie dysponować siecią 16 000 punktów odbioru, co stanowi imponujący wynik.

Duże zainteresowanie budzi Allegro Pay, usługa, która pozwala na odroczenie płatności za zakupy. Z jej pomocą sfinansowano w 2024 roku transakcje na kwotę 19,8 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników Smart, czyli programu lojalnościowego Allegro przekroczyła 7 mln w Polsce oraz 1 mln za granicą.

Ekspansja sieci One Boxów i rozwój Allegro Delivery to kluczowe elementy strategii firmy. Platforma stawia również na rozwój usług finansowych, takich jak Allegro Pay i Smart, które cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Allegro, można spodziewać się, że w nadchodzących latach platforma będzie odgrywać jeszcze większą rolę na polskim i europejskim rynku e-commerce.

Źródło: Bankier.pl