InPost postawił już 16 tys. Paczkomatów. Do tego 3 tys. w UK i 300 we Francji

Aby lepiej zobrazować tempo stawiania Paczkomatów przez InPost, musimy cofnąć się do końca listopada 2019 roku, od kiedy to zauważalnie operator przyspieszył uruchamianie kolejnych maszyn. Wówczas InPost mógł pochwalić się liczbą „zaledwie” 6 tys. Paczkomatów (pierwszy Paczkomat uruchomiony został w 2009 roku), a według danych serwisu Bloomberg, na koniec 2019 roku miał najwięcej automatów paczkowych w całej Europie - Polska + Wielka Brytania.

Dziś, czyli po zaledwie dwóch latach w Polsce ma ich więcej o 10 tysięcy. Paczkomat numer 16 tysięcy uruchomiony został właśnie w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Paderewskiego 4.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Sieć Paczkomatów InPost jest wyjątkowa nie tylko ze względu na zasięg – ale przede wszystkim na niepowtarzalną i niedostępną w Polsce ani w Europie innowacyjność. Wprowadziliśmy mnóstwo autorskich udogodnień i cały czas pracujemy nad nowymi. Żadna znana mi podobna maszyna na świecie nie ma takich funkcjonalności, jak nasza. Do tego wyjątkowa szybkość dostaw – już w 20 miastach w Polsce oferujemy dostawy tego samego dnia – sprawia, że mamy przewagę konkurencyjną nad każdym innym operatorem logistycznym.

Sukces w Polsce InPost chce przekuć na podobne osiągnięcie w Wielkiej Brytanii. Na dziś większość mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchester ma niecałą milę do Paczkomatów InPostu, dzięki sieci 3 tys. maszyn już uruchomionych (to więcej niż ma placówek Royal Mail), a do końca 2024 roku chce ich mieć już aż 10 tysięcy.

A to jeszcze nie wszystko, dzięki przejęciu w lipcu tego roku francuskiego operatora logistycznego Mondial Relay i w tym kraju InPost zaczyna swoją ekspansję. W te kilka miesięcy uruchomił we Francji już 300 swoich Paczkomatów. Dla porównania Poczta Polska planuje do końca 2022 roku uruchomić 2 tys. swoich automatów paczkowych, Allegro - 3 tys. (czyli tyle, ile już ma InPost w UK), a Orlen podobnie jak PP - 2 tys. automatów.

Źródło: InPost.