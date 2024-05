Irytujący klient, zagubiona czy zniszczona paczka to nie problem. Allegro bierze to na siebie

Zaczniemy więc od tej nowości, o której zresztą jako pierwsi pisaliśmy Wam już pod koniec kwietnia - Allegro Delivery.

Allegro Delivery i nowe zasady w Allegro Smart!

To nowa usługa, która niemal zupełnie zdejmuje ze sprzedawców konieczność pilnowania dostaw, zajmowanie się zagubionymi czy skradzionymi przesyłkami, a nawet obsługą klienta - to wszystko bierze na siebie teraz Allegro.

Allegro Delivery to nowa usługa, w ramach której będziemy odpowiadać za cały proces dostawy i kompleksowo dbać o jej szybkość oraz jakość. Ty nie ponosisz odpowiedzialności za transport przesyłki ani konsekwencji jej ewentualnego zagubienia lub zniszczenia. Pozwoli Ci to skoncentrować się na jakości sprzedawanych produktów, właściwym zapakowaniu przesyłki oraz przekazaniu jej przewoźnikowi. Dla przesyłek przewożonych metodami Allegro Delivery bierzemy również odpowiedzialność za obsługę klienta.

W ramach Allegro Delivery, dostępnych będzie pięć metod dostaw:

do drzwi – Allegro One Kurier

do punktów odbioru i automatów paczkowych: Allegro One Box, Allegro One Punkt, Allegro Automat ORLEN Paczka i Allegro Odbiór w Punkcie ORLEN Paczka.

Co ważne, tym samym zmieniają się zasady uczestnictwa sprzedawców w programie Smart!. Do tej pory, wystarczyło aby sprzedawca oferował jedną metodę dostawy od Allegro, by móc korzystać ze znaczka Smart!, teraz każdy musi dodać wszystkie pięć z Allegro Delivery.

A to z kolei oznacza, iż teraz wystarczy, by sprzedawcy dodali jeszcze jedną metodę pod drzwi, do spełnienia wszystkich wymogów dla Allegro Smart!:

co najmniej 3 metody dostawy do punktów odbioru lub automatów paczkowych

co najmniej 2 metody dostawy do drzwi

Jakie ceny? Poza Allegro Smart!, czyli opłaty po stronie kupującym przedstawiają się następująco:

Natomiast w ramach Allegro Smart!, część kosztów dostaw metodami Allegro Delivery będą ponosili sprzedawcy, w wysokości uzależnionej od wybranej przez kupujących metodzie dostawy. Do automatów paczkowych Allegro i Orlenu:

Paczki dostarczane kurierem:

Powyższe zmiany i nowe zasady zaczną obowiązywać od 26 czerwca tego roku.

Pozostałe zmiany na Allegro

Z pozostałych istotnych zmian, można wymienić jeszcze:

koniec ze sprzedażą biletów na Allegro Lokalnie od 17 czerwca 2024,

od 17 czerwca 2024 nowe oprogramowania cyfrowe (ESD) będą mogli sprzedawać tylko autoryzowani sprzedawcy,

oferty, które w ostatnich 365 dniach nie odnotowały wyświetleń oraz sprzedaży, będą usuwane od 17 czerwca 2024,

po wygranej licytacji kupujący będą mieli 14 dni na opłacenie towaru przy przelewie tradycyjnym i 7 dni przy pozostałych formach płatności. Do tej pory było na to aż 30 dni,

od 26 czerwca metoda dostawy Allegro Paczkomaty InPost na Allegro Lokalnie dostępna będzie tylko dla kont zwykłych, a od 17 czerwca nie będzie konieczności drukowania i przyklejania etykiety nadawczej na paczkach przy tej metodzie,

od 31 lipca oprócz płatności kartą obsługiwanych przez PayU, dostępny będzie też inny operator Przelewy24,

od 2 września 2024 roku, Allegro będzie nakładało karę w wysokości 2,5 tys. złotych na sprzedawców, przyłapanych po raz drugi i trzeci na sprzedaży nieoryginalnych produktów, jednej z określonych marek - lista marek.

Źródło: Allegro.