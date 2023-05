Zmiany są tak duże, iż Allegro wyjątkowo dość obszernie wyjaśniło każdą z nich, ale zacznijmy od absolutnej nowości, czyli od prowizji za zakupy finansowane przez kupujących za pomocą Allegro Pay.

Allegro zacznie pobierać prowizję za zakupy z Allegro Pay

Aby nabrać większej perspektywy, co do oceny tej nowości, zerknijmy jak to wygląda obecnie. Otóż, kupujący wybierający Allegro Pay jako płatność za zakupy na tej platformie, mogą skorzystać z 30-dniowego okresu bezodsetkowego (posiadacze Allegro Smart! dwa miesiące). Jeśli spłacą całą kwotę w tym terminie, nie ponoszą dodatkowych opłat, jeśli się nie zmieszczą w terminie pozostała kwota do zapłaty może być rozłożona na 3, 5, 10 lub 20 miesięcy.

Oczywiście obciążona odsetkami, ale pomińmy je, bo to rynkowe zależności, jednak samo Allegro za każdy miesiąc pobiera od tej kwoty prowizję w wysokości 0,29% - od kupującego.

Teraz zacznie pobierać ją również od sprzedawców - i to niezależnie czy kupujący spłacą zakup w terminie czy nie. Tak więc w każdym przypadku Allegro będzie czerpało z tej formy zakupów dodatkowe przychody.

Sprzedawcy zapłacą za każdy zakup przy pomocy Allegro Pay 0,35% prowizji netto (0,43% brutto) od łącznej wartości zamówienia i kosztów wysyłki - nie więcej niż 5 zł (6,15 zł brutto), ale to oznacza, iż prowizja ta nie rośnie dopiero od wartości około 1,5 tys. zł. Pocieszające jest to, iż Allegro będzie zwracać prowizję przy zwrotach produktów.

Jaki to przychód daje Allegro? Ciężko to oszacować, bo za dużo zmiennych. Niemniej w ubiegłym roku kupujący, dzięki Allegro Pay sfinansowali zakupy na kwotę 4,5 mld zł - już po odjęciu zwrotów. Stosując uproszczenie dla tej samej kwoty, iż wszyscy kupujący zapłacą prowizję (nie zmieszczą się w okresie bezodsetkowym), a kwota wartości pojedynczych produktów kupowanych za pośrednictwem Allegro Pay nie przekroczy 1,5 tys. zł, po stronie Allegro pozostanie 13,05 mln zł od kupujących - 0,29% prowizji i 15,75 mln zł - 0,35% prowizji od sprzedawców.

Przychód to jeszcze nie dochód, a taka forma sprzedaży to też spore koszty, między innymi obsługa windykacji czy nieściągalnych należności, ale myślę, że Allegro ma z czego to finansować obecnie i dzięki sprzedawcom będzie miało od lipca więcej.

Większy udział sprzedawców w kosztach darmowych dostaw Allegro Smart!

Do tej pory sprzedawcy partycypowali w kosztach darmowych dostaw Allegro Smart!, w wysokości uzależnionych od pięciu progów wartości takich zamówień:

od 40 do 59,99 złotych

od 60 do 79,99 złotych

od 80 do 199,99 złotych

od 200 do 299,99 złotych

od 300 złotych.

Od 3 lipca zagęszczą się te progi do aż 9 widełek, a więc będą to siłą rzeczy większe obciążenia dla sprzedawców, a tak Allegro je tłumaczy:

Allegro Smart! to bez wątpienia świetny sposób na zwiększanie sprzedaży. Korzysta z niego ponad 5 milionów kupujących, którzy kupują średnio 2,5 razy więcej niż kupujący bez Smart! Jednak koszty dostaw, które ponosimy, wzrosły w ubiegłym roku o ponad 40% – do prawie 1,8 mld zł. Dlatego też musimy zwiększyć Twój udział w miksie finansowania tej usługi. Nadal będziemy pokrywać znaczną część kosztów – nawet ponad 80% dla zamówień o najniższej wartości, a średnio dwie trzecie kosztów całkowitych.

Jakie to progi? Dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru:

Metoda dostawy Od 40 do 49,99 zł Od 50 do 59,99 zł Od 60 do 69,99 zł Od 70 do 79,99 zł Od 80 do 99,99 zł Od 100 do 149,99 zł Od 150 do 199,99 zł Od 200 do 299,99 zł Od 300 zł Allegro Paczkomaty InPost 1,49 zł 1,89 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 7,39 zł 8,29 zł Allegro Automat Pocztex 1,19 zł 1,49 zł 1,69 zł 2,09 zł 2,79 zł 3,79 zł 4,49 zł 5,19 zł 5,99 zł Allegro One Box 0,79 zł 0,99 zł 1,19 zł 1,39 zł 1,79 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,69 zł 4,19 zł Allegro One Punkt 0,79 zł 0,99 zł 1,19 zł 1,39 zł 1,79 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,69 zł 4,19 zł Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex 1,49 zł 1,89 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 7,39 zł 8,29 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup 1,49 zł 1,89 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 7,39 zł 8,29 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 1,49 zł 1,89 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 7,39 zł 8,29 zł Allegro Odbiór w Punkcie DHL 1,49 zł 1,89 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 7,39 zł 8,29 zł

Warto tu zauważyć, że obecnie dostawy do Allegro One Box i Allegro One Punkt są darmowe dla sprzedawców.

Z kolei progi dla dostaw kurierem będą wyglądać następująco:

Metoda dostawy Od 40 do 49,99 zł Od 50 do 59,99 zł Od 60 do 69,99 zł Od 70 do 79,99 zł Od 80 do 99,99 zł Od 100 do 149,99 zł Od 150 do 199,99 zł Od 200 do 299,99 zł Od 300 zł Allegro Kurier DPD 2,09 zł 2,49 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,99 zł 5,99 zł 6,99 zł 9,49 zł 10,99 zł Allegro Kurier DHL 2,09 zł 2,49 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,99 zł 5,99 zł 6,99 zł 9,49 zł 10,99 zł Allegro Kurier UPS 2,09 zł 2,49 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,99 zł 5,99 zł 6,99 zł 9,49 zł 10,99 zł Allegro One Kurier 1,09 zł 1,29 zł 1,39 zł 1,79 zł 2,49 zł 2,99 zł 3,49 zł 4,79 zł 5,49 zł Allegro Kurier Pocztex 1,69 zł 1,79 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,49 zł 4,49 zł 5,49 zł 6,99 zł 7,99 zł Allegro Przesyłka polecona 0,79 zł 0,99 zł 1,19 zł 1,39 zł 1,79 zł 2,29 zł 2,79 zł 3,69 zł 4,19 zł

Uproszczenie cennika prowizji

Ostatnia z ważnych nowości dotyczy uproszczenia cennika, który również zacznie obowiązywać od 3 lipca tego roku.

Mniej więcej co czwarty sprzedający zwracał uwagę, że nasz cennik bywa skomplikowany. Będziemy go więc stopniowo upraszczać. Na razie w większości podkategorii wprowadzamy jedną stawkę – bez względu na cenę produktu. W ten sposób zmniejszymy liczbę stawek z 230 do zaledwie 72. Usuniemy też opłatę za utrzymanie oferty, która zdaniem sprzedających ograniczała wzrost liczby ofert. Jednocześnie ułatwimy Ci płatności za nasze usługi – już od 3 lipca zaczniemy je pobierać automatycznie od części sprzedających, a od lutego 2024 stanie się to obowiązującą normą.



W tym przypadku, czy to wpłynie korzystnie na Waszą sprzedaż, musicie ocenić sami - zmiany dotknęły niemal każdej kategorii sprzedaży na Allegro, a zapoznać się z nimi możecie w tym pliku (pdf).

Źródło: Allegro