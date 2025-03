Znalazłeś tańszy produkt na Allegro czy TEMU? AliExpress zwróci Ci różnicę

Dla porównania tych programów zacznijmy od naszego rodzimego, czyli Gwarancja najniższej ceny na Allegro.

Jak działa gwarancja najniższej ceny na Allegro?

Na Allegro program ten działa już od dawna, z różnymi modyfikacjami po drodze czy lepszymi lub gorszymi warunkami, uzależnionymi od okresu jego obowiązywania.

Allegro przyznaje oznaczenia Gwarancja najniższej ceny przy produktach, porównując ich ceny na swojej platformie i w innych wybranych sklepach, których lista jest dość obszerna i przedstawia się następująco:

8a.pl electro.pl korob.pl morele.net taniaksiazka.pl amazon.pl empik.com lazienkaplus.pl notino.pl tim.pl autodoc.pl eobuwie.pl leroymerlin.pl oleole.pl ucando.pl bee.pl euro.com.pl makeup.pl sklepopon.com x-kom.pl bricoman.pl gemini.pl mediaexpert.pl strefakierowcy.pl xl-narzedzia.pl centrumrowerowe.pl komputronik.pl mediamarkt.pl superpharm.pl zooplus.pl

Nie zabrakło na tej liście największych elektromarketów — EURO RTV AGD, Media Expert czy Media Markt, jak i najbliższej konkurencji w postaci Amazon.pl.

W przypadku gdy kupicie wybrany, nowy produkt na Allegro z takim oznaczeniem i znajdziecie taki sam w innej ofercie sprzedaży na platformie lub w jednym z wyżej wymienionych sklepów, platforma zwraca 150% kwoty z różnicy tych cen w postaci kuponu na następne zakupy — pod warunkiem że zgłosicie ten fakt w czasie do 72 godzin od dokonania zakupu.

Dla przykładu, jeśli różnica wynosi 50 zł, Allegro zrównuje się do niej, czyli zwraca 100% tej różnicy i dokłada Wam jeszcze 50% z tej różnicy, czyli łącznie na Waszym koncie ląduje 75 zł w postaci kuponu na kolejne zakupy.

Maksymalnie można tak uzyskać kupony o łącznej kwocie 200 zł w ciągu jednej edycji programu, który trwa zwykle cały miesiąc. W dwóch edycjach na koniec zeszłego roku — od 1 do 30 listopada i od 1 do 31 grudnia, warunki były jeszcze korzystniejsze, bo Allegro zwracało w nich 300% z różnicy w cenie u konkurencji.

Jak działa Gwarancja Najlepszej Ceny na AliExpress

Na AliExpress są nieco inne warunki, wprawdzie platforma daje aż 7 dni na znalezienie tańszego produktu, ale jeśli się uda, zwraca tylko równowartość różnicy w cenie u konkurencji. Ponadto gwarancją objęte są zakupy zrobione tylko w sekcji Big Save.

Aby zapewnić przejrzystość i uczciwość, AliExpress porównuje ceny z najbardziej znanymi platformami e-commerce i sklepami w Polsce. Rozszerzając porównanie cen na wiele sklepów internetowych, AliExpress gwarantuje, że polscy kupujący zawsze otrzymają najbardziej konkurencyjne ceny. Jeśli w innym miejscu dostępna jest lepsza oferta, AliExpress wyrówna różnicę.

Powiecie, że to niezbyt trudne zadanie jeśli chodzi o polskie sklepy, bo na AliExpress z reguły są tańsze produkty niż na Allegro czy w polskich elektromarketach, co powiecie jednak na TEMU? Na stronie nie ma jeszcze regulaminu z listą sklepów objętych gwarancją, więc dopytaliśmy oto bezpośrednio AliExpress. Oto odpowiedź, jaką uzyskaliśmy:

Lista nie jest jeszcze udostępniona – szczegóły będą dostępne w regulaminie usługi. Jednak do tych platform należą np. sklepy takie jak:

Amazon

Allegro

TEMU

Media Expert

Electro.pl

Euro.com.pl

To już się robi trudniejsze zadanie, gdyż TEMU uchodzi za jeszcze tańszą platformę niż AliExpress, no i pewnie przez to popularniejszą w naszym kraju. Podejrzewam, że właśnie po to wprowadzono tę promocję, by te liczby z Mediapanelu obrócić nieco bardziej na korzyść AliExpress.