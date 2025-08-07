Samsung zrobił niespodziankę. Popularny smartfon z niespodziewaną aktualizacją

Samsung w ostatnich latach dość mocno trzyma się harmonogramu aktualizacji. Ale jak widać: czasem gigant potrafi zaskoczyć i zaproponować "coś ekstra".

Samsung Galaxy S20 Ultra, flagowy smartfon koreańskiego producenta z 2020 roku, był nie tylko pionierem w swojej linii, ale również symbolem innowacyjności. Urządzenie zadebiutowało jako pierwszy smartfon "Ultra"", wyznaczając nowe standardy na rynku mobilnym. W 2024 roku oficjalne wsparcie dla tego modelu dobiegło końca, co miało też oznaczać brak regularnych aktualizacji oprogramowania czy poprawek bezpieczeństwa. Jednak, ku zaskoczeniu użytkowników, Samsung zdecydował się właśnie na wydanie jeszcze jednej, zupełnie nieoczekiwanej, aktualizacji.

Reklama

Najnowsza aktualizacja, oznaczona numerem TP1A.220624.014.G988USQSDHYG2, zawiera lipcowe poprawki bezpieczeństwa z 2025 roku. Choć nie wprowadza ona zmian w samym systemie operacyjnym ani nowych funkcjonalności, stanowi istotny element dbania o cyberbezpieczeństwo użytkowników tego wciąż popularnego modelu.

Obecnie nie jest jasne, czy i kiedy aktualizacja zostanie udostępniona dla pozostałych wariantów Galaxy S20 Ultra, w tym wersji międzynarodowych. Jako pierwsi otrzymali ją w Stanach Zjednoczonych użytkownicy sieci Verizon. Wszystko jednak wskazuje na to, że Samsung nie ograniczy uaktualnienia wyłącznie do jednej sieci i użytkownicy na innych rynkach również mogą spodziewać się powiadomienia o dostępności nowego pakietu. Ten gest ze strony producenta spotkał się z pozytywnym odbiorem społeczności, która już pogodziła się z zakończeniem oficjalnego wsparcia dla serii S20.

Warto mieć na uwadze, że Samsung Galaxy S20 Ultra, miał otrzymać cztery główne aktualizacje systemowe oraz pięcioletni okres wprowadzania poprawek bezpieczeństwa. Było to wówczas ambitne zobowiązanie, zwłaszcza w porównaniu z konkurencją (nie licząc iPhone'a, rzecz jasna). Dzięki tej strategii producent wyznaczał nowe trendy na rynku smartfonów, podnosząc poprzeczkę innym firmom w zakresie długoterminowego wsparcia technicznego. I teraz widać tego efekty: deklaracje ze strony rozmaitych producentów nareszcie wyglądają jak trzeba. I choć w ostatnich miesiącach Samsung jest wyjątkowo spóźniony ze swoimi własnymi aktualizacjami, to akcje takie jak te - z pewnością nie przysporzą mu wrogów. A wręcz przeciwnie!