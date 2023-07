Już prawie 14 mln klientów korzysta z usług wiązanych. Z których najczęściej?

Z moich obserwacji wynika, iż wykupując dwie usługi u jednego operatora - w abonamencie z dwuletnim zobowiązaniem, można je taniej uzyskać niż te same usługi z osobna u operatorów z umowami bez zobowiązania czy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, którzy to raczej nie oferują jeszcze tańszego łączenia różnych swoich już i tak tanich usług.



UKE podaje, iż dokładnie już 13,92 mln klientów operatorów w Polsce korzysta z usług wiązanych - wzrost o 3,6% w porównaniu z rokiem 2021. Generują oni jednak przychód większy o prawie 8% - prawie 20 mld zł rocznie, co jest oczywiście wynikiem inflacji i podwyżek.



W rezultacie, średni przychód na klienta wyniósł za ubiegły rok 71,80 zł.



Nie będzie tu zaskoczeniem, że największy przychód generują klienci wykupujący pięć usług u jednego operatora - przynajmniej w ujęciu jednostkowym, bo oczywiście nie są to najpopularniejsze liczbowo pakiety.



Największą popularnością cieszą się pakiety złożone z dwóch usług - stanowią aż 77% z wszystkich, na drugim miejscu są trzy usługi, a na trzecim - cztery. Więcej niż cztery usługi w pakiecie wybiera zaledwie 0,02% klientów.



Jakie są najpopularniejsze zestawy? Zdecydowanie najwięcej ofert łączonych składa się z oferty komórkowej i na internet mobilny - ponad 45%, na drugim i trzecim miejscu jest telewizja z internetem stacjonarnym i abonamentem komórkowym.



Co ciekawe, jeśli już dobieramy trzecią usługę to zwykle jest to właśnie telewizja. Może to wynikać z tego, że najczęściej jest dorzucana za niewielkie kwoty do najpopularniejszego pakietu dwóch usług. W Orange Love na moim przykładzie, przy pierwszym przedłużeniu umowy dorzucili mi do światłowodów i abonamentu komórkowego telewizję za 10 zł miesięcznie.



Najwięcej klientów usług wiązanych udało się przekonać do siebie operatorowi Play. Jego udział w tym rynku stopniowo maleje, ale nadal ma sporą przewagę nad Orange i Plusem, a biorąc pod uwagę połączenie z czwartym UPC, jeszcze długo pozostanie na pierwszym miejscu.



Jeszcze większą przewagę Play widać w rozbiciu na poszczególne zestawy, przy najpopularniejszych pakietach dwóch usług.



Operator ten razem z UPC ma prawie 55% klientów z nich korzystających. Plus z Cyfrowym Polsatem i Netią ma nieco ponad 20%.



Z kolei przy trzech usługach nieznacznie przoduje Orange, za nim UPC, ale sumując dane Plusa, Netii i Cyfrowego Polsatu, to ta grupa ma największą bazę klientów - ponad 40%.



W przypadku łączenia czterech usług, bezkonkurencyjny jest Orange, którego wybiera największa liczba klientów - 88%.

W ostatnim czasie robiłem dla Was zestawienia ofert łączonych na dwie usługi, jeśli chodzi o najpopularniejsze pakiety na abonament komórkowy i internet mobilny, wygląda to następująco:

Orange (cena pakietu Orange Love Mini 4G podrożała do 95 zł miesięcznie),

Play,

Plus,

T-Mobile.

Z kolei ceny pakietów na światłowody z abonamentem komórkowym znajdziecie w jednym tekście.

Stock Image from Depositphotos.