WhatsApp z dużą zmianą. Ucieszą się użytkownicy Instagrama

WhatsApp postanowił wprowadzić kilka zmian do swojej aplikacji. Jedną z największych jest integracja z Instagramem, czyli inną aplikacją należącą do tego samego właściciela — Mety.

WhatsApp intensywnie rozwija swoją aplikację, a najnowsze wersje beta na systemy iOS oraz Android przynoszą szereg funkcji, które mają ułatwić komunikację i poprawić wygodę użytkowników. W minionym tygodniu szczególną uwagę zwróciła możliwość połączenia profilu WhatsApp z kontem na Instagramie, co ma zwiększyć wiarygodność i ograniczyć ryzyko podszywania się pod inne osoby.

Reklama

WhatsApp łączy się z Instagramem

Dzięki aktualizacji WhatsApp beta dla Androida 2.25.23.19 część testerów może już powiązać swoje konto z Instagramem poprzez centrum kont. Po weryfikacji w profilu WhatsApp pojawia się ikona Instagrama wraz z nazwą użytkownika. Taka integracja dodaje zaufania, a osoby przeglądające profil mają pewność, że linkowany Instagram należy rzeczywiście do właściciela numeru, a nie do fałszywego konta. Co ważne, opcja jest dobrowolna, więc użytkownicy nadal mogą dodawać niezweryfikowane linki.

Nie są to jedyne zmiany, jakie WhatsApp wprowadził. Na iOS pojawiła w ramach aktualizacji 25.22.10.77 się zmiana w procesie przekazywania wiadomości. Teraz jedno stuknięcie w przycisk „Przekaż” natychmiast otwiera listę kontaktów, co przyspiesza udostępnianie pojedynczych wiadomości. Osobna opcja „Wybierz wiele” pozwala z kolei oznaczyć kilka treści naraz, zarówno do przesyłania, jak i do masowego usuwania.

Z kolei na Android w wersji 2.25.23.17 wprowadzono listę ostatnio używanych emoji do reakcji na statusy, co przyspiesza odpowiadanie i ułatwia wyrażanie emocji. Jedną z ciekawszych nowości jest funkcja, która sprawia, że po nieodebranym połączeniu użytkownik może nagrać wiadomość głosową i wysłać ją bezpośrednio do rozmówcy. To rozwiązanie przypomina tradycyjną pocztę głosową, ale działa w ramach czatu WhatsApp, dzięki czemu odbiorca może odsłuchać nagranie w dogodnym momencie.

Grafika: depositphotos