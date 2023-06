Pakiet łączony w T-Mobile na abonament komórkowy z internetem mobilnym

To już ostatnia część naszego cyklu, w którym prezentowaliśmy Wam oferty łączone na abonament komórkowy z internetem mobilnym u jednego operatora. Zaczęliśmy od Orange, był już Play i Plus, teraz czas na zasięg ostatniego operatora infrastrukturalnego, czyli T-Mobile.

Dla przypomnienia, w zasięgu Orange najlepszą ofertą okazał się Orange Flex, gdzie za 80 zł miesięcznie możemy korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości w smartfonie oraz nielimitowanego internetu mobilnego, również w routerze WiFi na dodatkowej, darmowej karcie SIM z tym samym numerem - nieco drożej wyszło to w abonamencie, w pakiecie Orange Love Mini 4G za 89,99 zł miesięcznie (internet mobilny z limitem 500 GB).

Z kolei w Play za zestaw abonament komórkowy i internet mobilny z limitem 500 GB zapłacicie 130 zł miesięcznie, a w Plusie 137,75 zł miesięcznie (tutaj internet mobilny z limitem 700 GB w miesiącu). Linki do tych zestawień znajdziecie w tym tekście.

T-Mobile - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Jak to wygląda w zasięgu T-Mobile? Cóż, skromniej jeśli chodzi o ilość, ale na bogato jeśli chodzi o zawartość. Najtańsza opcja w ofercie łączonej na abonament komórkowy oraz internet mobilny kosztuje 95 zł miesięcznie i zawiera pełen no limit na rozmowy czy wiadomości SMS/MMS i 30 GB transferu w smartfonie. Do tego internet mobilny w routerze WiFi bez limitu transferu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s.



Dzieląc to na dwie usługi, za każdą zapłacimy więc po 47,50 zł miesięcznie, czyli dużo taniej niż gdybyśmy kupowali je z osobna.

Heyah 01 - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Co poza tym w zasięgu T-Mobile? Jak wspominałem wcześniej - skromnie, poza ofertą łączoną w abonamencie T-Mobile możemy skorzystać z dwóch opcji w Heyah, ale z niewielkim transferem danych, jeśli chodzi o internet mobilny.



Pierwsza opcja to subskrypcja w Heyah 01, w której za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 20 GB transferu danych w smartfonie zapłacimy 19,99 zł, a drugie tyle na dodatkowej karcie SIM do routera WiFi z internetem mobilnym, z zaledwie 50 GB transferu danych w miesiącu. Łącznie za taki zestaw zapłacicie więc tylko 39,98 zł miesięcznie. jednak z istotnym ograniczeniem po stronie internetu mobilnego.



Druga opcja w Heyah na kartę jest droższa, ale bogatsza w transfer danych. Pakiet S za 35 zł miesięcznie zawiera nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS/MMS i 55 GB transferu danych w smartfonie, a na dodatkowej karcie SIM do routera WiFi, możemy aktywować pakiet GIGA internetu za kolejne 35 zł, z limitem 200 GB transferu danych w miesiącu.

To już bardziej akceptowalny kompromis niż w subskrypcji Heyah 01, niemniej i tak za 25 zł więcej miesięcznie - najbardziej atrakcyjnym zestawem wydaje się oferta łączona w abonamencie T-Mobile, z brakiem limitu danych w internecie mobilnym. Podsumowując jednak cały cykl wpisów, w zasięgu każdego z operatorów infrastrukturalnych, najlepszą opcją na taki zestaw: oferta komórkowa w smartfonie i internet mobilny w routerze WiFi, będzie Orange Flex za 80 zł miesięcznie - 40 zł za usługę.

Stock Image from Depositphotos.