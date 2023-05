Pakiet łączony w Play na abonament komórkowy z internetem mobilnym 500 GB

W Orange opisywałem Wam pakiet Orange Love Mini 4G, składający się z nielimitowanego w rozmowy i wiadomości SMS/MMS abonamentu z limitem transferu danych 20 GB oraz z osobnej karty SIM do routera WiFi z internetem mobilnym z limitem 500 GB transferu w miesiącu. Do tego zaproponowałem Wam dwie alternatywy w zasięgu Orange - ofertę nju mobile i Orange Flex.

Play - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Dlaczego 500 GB? Moim zdaniem to absolutne minimum dla dostępu do internetu mobilnego dla kilkuosobowej rodziny w domu w lokalizacjach, gdzie nie ma jeszcze podłączonego internetu stacjonarnego - a takich jest jeszcze sporo w Polsce.

Jeśli chodzi o sam abonament komórkowy, mamy dwie opcje - za 50 zł miesięcznie z limitem transferu danych 15 GB, to jeśli mieszkamy sami będzie ok, ale już przy rodzinie, gdzie będziemy chcieli dołączyć inne numery bardziej opłacalny jest abonament za 65 zł miesięcznie z limitem 120 GB. Na przykład przy dwóch numerach zapłacimy tu 95 zł, przy tańszym abonamencie 100 zł.



Do tego internet mobilny z limitem 500 GB, który wraz z abonamentem komórkowym będzie kosztował 10 zł mniej niż dla klientów z zewnątrz, czyli 65 zł. Razem z jednym abonamentem komórkowym miesięczny koszt zamknie się nam więc w kwocie 130 zł. Drogo - w Orange jest to kwota 89,99 zł. Nawet licząc tańszy i podobny abonament komórkowy w Play, będzie to 105 zł miesięcznie.

Mobile Vikings - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Niestety, w zasięgu Play nie ma innych podobnych alternatyw z takim limitem 500 GB w miesiącu, jeśli więc chcemy skorzystać z tańszych opcji, musimy zdecydować się na kompromisy w miesięcznym zużyciu transferu danych.



Największy limit w ofercie internetu mobilnego poza Play, dostępny jest w Mobile Vikings. To oferta na kartę, więc bez żadnych zobowiązań możemy wykupić nielimitowane w rozmowy i wiadomości usługi komórkowe oraz 25 GB transferu danych za 25 zł miesięcznie. Do tego kartę SIM do routera WiFi za 60 zł miesięczne z limitem 250 GB. Łącznie zapłacimy za ten zestaw 85 zł - dużo taniej niż w Play, ale z o połowę mniejszym limitem internetu mobilnego.

Virgin Mobile - internet mobilny z abonamentem komórkowym

W Virgin Mobile mamy jeszcze nieco mniejszy transfer danych - 220 GB. To też oferta bez zobowiązania, ale aby skorzystać z oferty łączonej i niższej ceny musimy dokupić abonament z dwuletnim zobowiązaniem.



I tak, najtańszy nielimitowany abonament (do którego można później dokupić inne numery) kosztuje 30 zł miesięcznie i zawiera limit 40 GB transferu danych, z kolei karta SIM do routera z internetem mobilnym będzie nas kosztowała 45 zł. Razem - 75 zł miesięcznie przy jednym abonamencie komórkowym.

Co więc wybrać? To zależy - jeśli wystarczy Wam 250 GB transferu danych w miesiącu, brałbym Mobile Vikings zwłaszcza, jeśli spodziewacie się w najbliższym czasie podłączenia do internetu stacjonarnego, a to oferta bez zobowiązania. W przeciwnym wypadku, w zasięgu Play pozostaje dużo droższy abonament, ale z limitem 500 GB w miesiącu.

Stock Image from Depositphotos.