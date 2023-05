Przeglądając dziś ofertę Orange, na stronie głównej natrafiłem na pakiet Orange Love Mini 4G - abonament komórkowy z internetem mobilnym. Operator specjalnie nie promował do tej pory tej oferty, więc nie pojawiała się ona w naszych zestawieniach. Czas to nadrobić i sprawdzić czy to się opłaca.

Znana mi była wcześniej oferta łączona Orange Love Mini za 89,99 zł miesięcznie (plus opłata za modem 4,99 zł), z dostępem do światłowodów i abonamentem komórkowym.

Okazuje się, że osoby w lokalizacjach bez podłączonego internetu stacjonarnego mogą też skorzystać z podobnego zestawu, ale z internetem mobilnym i to z pokaźną paczką transferu danych, który powinien wystarczyć jako domowy dostęp do internetu dla rodziny.

Orange Love Mini 4G - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Bez tego pakietu łączonego, a więc wykupując z osobna abonament komórkowy i internet mobilny, zapłacilibuśmy za nie odpowiednio 55 zł i 59,99 zł miesięcznie, a więc łącznie prawie 115 zł.



Pakiet Orange Love Mini 4G, wprawdzie z abonamentem komórkowym z limitem 20 GB (w tym 11.51 GB w roamingu UE), ale kosztuje 89,99 zł miesięcznie za cały zestaw. Mamy tu również internet mobilny z limitem 500 GB w Strefie Domowej (w tym, 50 GB do wykorzystania poza strefą oraz na telefonie) w miesiącu i bez limitu w nocy - w godzinach 00:00 – 08:00.



Czy to się opłaca? No nie bardzo. Nawet, jeśli macie dobry zasięg Orange i koniecznie chcecie ofertę w zasięgu tego operatora są dwie tańsze opcje, w tym jedna też dużo lepsza w zawartości.

Nju mobile - internet mobilny z abonamentem komórkowym

W submarce Orange - nju mobile możemy wykupić abonament komórkowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 29 zł miesięcznie, dokupić do niego dodatkową kartę SIM z internetem mobilnym za 19 zł i z osobna abonament na internet mobilny za 29 zł.



Łącznie zapłacimy za to 77 zł miesięcznie i na start dostaniemy do tego 100 GB transferu danych, po pół roku 200 GB, po roku 250 GB, a po dwóch latach 300 GB - dostępne na każdej karcie SIM, również tej w routerze WiFi. Fakt, że trzeba tu czekać dwa lata i tak osiągniemy mniejszy limit niż w Orange, ale zobaczmy na drugą submarkę - Orange Flex.

Orange Flex - internet mobilny z abonamentem komórkowym

W zasadzie to nie abonament, a subskrypcja bez żadnego okresu wypowiedzenia, a więc bardziej oferta na kartę.



W Orange Flex tylko za 3 zł drożej niż w nju i 10 zł taniej niż w samym Orange, czyli za 80 zł dostajemy - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 150 GB transferu danych, niezbędne do przyznania transferu w roamingu UE (15,34 GB), bo razem z usługą w cenie UNLMTD dostajemy nielimitowany internet mobilny - bez limitu prędkości i danych.

Do tego możemy zamówić trzy karty SIM z tym samym numerem, które możemy włożyć do smartwacha, tabletu i routera WiFi i korzystać też na nich z tego nielimitowanego internetu. Tak więc, szukając takiej oferty łączonej na abonament komórkowy i internet mobilny nie znajdziecie teraz lepszej i tańszej propozycji, oczywiście jeśli zależy Wam na braku limitów przy dostępie do sieci.

