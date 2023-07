Jak nie Orange, to co? Sprawdzamy inne oferty na światłowody

Sprawdzimy ceny w pakietach - światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s wraz z abonamentem komórkowym. Z telewizji możemy zrezygnować z telefonu i internetu w domu już mniej chętnie.

Oferta łączona na światłowody z abonamentem komórkowym w Orange

Dla porównania i przypomnienia - nowa oferta na pakiet Orange Love Mini w Orange po podwyżce. Za najtańszy zestaw światłowodów 300 Mb/s z abonamentem komórkowym 100 GB zapłacimy od dzisiaj 95 zł miesięcznie, do tego dochodzi wymagana opłata za modem - 4,99 zł, razem więc 99,99 zł miesięcznie.



Trzeba tu jeszcze wspomnieć o promocji dla obecnych klientów abonamentu komórkowego w Orange za 55 zł miesięcznie, mogą oni dokupić światłowody z limitem 300 Mb/s w starej cenie za pakiet Orange Love Mini: 89,99 zł, z modemem: 94,98 zł miesięcznie.

Oferta łączona na światłowody z abonamentem komórkowym w T-Mobile

Wyjątkowo zaczniemy porównanie niealfabetycznie od T-Mobile, bo to obecnie najbardziej zbliżona opcja cenowa do Orange po podwyżce. Za pakiet światłowodów z limitem prędkości do 300 Mb/s i abonamentem komórkowym z limitem transferu danych 30 GB, zapłacicie 95 zł miesięcznie.



Różnicą jest tutaj router wliczony w cenę zestawu.

Oferta łączona na światłowody z abonamentem komórkowym w Play/UPC

W Play minimalna wysokość abonamentu jaki można dobrać w ofercie łączonej - „Łącz usługi i zyskaj”, wynosi 25.01 zł. Obecnie najtańszy kosztuje 35 zł, ale zawiera tylko 3 GB transferu danych - to już zdecydowanie za mało, do porównania weźmiemy więc pakiet z limitem 15 GB za 50 zł miesięcznie.



Możemy do niego dobrać światłowody z limitem 300 Mb/s za 35 zł miesięcznie, co łącznie da nam 85 zł miesięcznie - router w cenie, nie ma nawet aktywacji przy zakupie online.

Oferta łączona na światłowody z abonamentem komórkowym w Plus/Netia

Najkorzystniejszą opcją u tego operatora na taki zestaw będzie oferta Netia, gdzie za światłowody z limitem 300 Mb/s zapłacimy 50 zł miesięcznie.



Z kolei za abonament komórkowy z limitem 60 GB dopłacimy 30 zł, co łącznie daje nam kwotę 80 zł (router w cenie), tak więc to obecnie najtańsza oferta na taki zestaw. Nie uwzględniałem tu, zresztą u żadnego z operatorów - darmowych miesięcy przy nowych aktywacjach.



Niemniej w tym kontekście, jest jeszcze jedna opcja w Orange na takie ceny w rozliczeniu dwuletnim. Dostępna jest ona tylko do 17 lipca przy przeniesieniu swoich usług od innego operatora. Wówczas za pakiet Orange Love Mini nie są pobierane opłaty przez pół roku, ale już liczone jest to po nowych cenach. Tak więc będzie to 99,99 zł x 18, co daje 75 zł miesięcznie. Jednak po dwóch latach przy przedłużeniu umowy ceną wyjściową będzie ta nowa: 99,99 zł.



Szczegóły tej promocji dostępne są w telefonicznej obsłudze klienta.

Porównanie w tabelce

Światłowody z abonamentem komórkowym Orange Play/UPC Plus/Netia T-Mobile Światłowody 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s Abonament komórkowy 100 GB 15 GB 60 GB 30 GB Router 4,99 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłaty miesięczne 99,99 zł 85,00 zł 80,00 zł 95,00 zł

Oczywiście, oprócz powyższych pakietów można jeszcze rozejrzeć się w ofertach lokalnych operatorów, a jest ich w Polsce przeszło tysiąc. Trzeba tu się jednak często liczyć ze zbliżonymi cenami, z uwagi na to, że oni również korzystają z infrastruktury światłowodowej dużych operatorów, podobnie zresztą jak w przypadku usług komórkowych.

