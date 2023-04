Tylko Play i T-Mobile na plusie przy przenoszeniu numerów

Zacznijmy jednak od początku i ogólnych danych liczbowych. W I kwartale 2023 roku przenieśliście łącznie 360 137 numerów, najwięcej w styczniu - nowy rok, nowe postanowienia.



Najwięcej numerów przenosicie pierwszego dnia miesiąca - w styczniu było to 7 478 numerów, w lutym 9 435, a w marcu aż 12 465. Bierze się to oczywiście z faktu, że raportowane jest faktycznie przeniesieniu i uaktywnienie numeru już u nowego operatora, a najwygodniej jest ustalać to na pierwszy dzień kolejnych miesięcy.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2022 roku

Nastroje klientów naszych telekomów najlepiej oceniać w dłuższej perspektywie, cofnijmy się więc na chwile do raportów z roku ubiegłego.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 87435 80256 -7179 Play 100287 78020 -22267 Plus 79123 57085 -22038 T-Mobile 56246 68362 12116 Razem 323091 283723 -39368

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 78787 74336 -4451 Play 89883 74104 -15779 Plus 70406 50567 -19839 T-Mobile 54416 66547 12131 Razem 293492 265554 -27938

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – III kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 86436 81375 -5061 Play 100797 91936 -8861 Plus 87558 54451 -33107 T-Mobile 51977 73849 21872 Razem 326768 301611 -25157

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – IV kwartał 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 90804 83130 -7674 Play 96065 105231 9166 Plus 95463 51920 -43543 T-Mobile 56746 75463 18717 Razem 339078 315744 -23334

Widać tu wyraźnie, iż w zasadzie tylko T-Mobile w ubiegłym roku mógł się pochwalić dodatnim bilansem przy przenoszeniu numerów (więcej numerów przyjmował niż oddawał konkurencji) w każdym z kwartałów.

Nie będzie to jakimś wielkim odkryciem jak napiszę, iż wynika to najprawdopodobniej z jedynej na rynku oferty z nielimitowanym w dane internetem mobilnym - zarówno w pakietach do smartfonów, jak i routera WiFi.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – cały 2022 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 343462 319097 -24365 Play 387032 349291 -37741 Plus 332550 214023 -118527 T-Mobile 219385 284221 64836 Razem 1282429 1166632 -115797

Co się wydarzyło, iż Play w ostatnim kwartale 2022 roku zatrzymał exodus klientów? Tutaj upatruje powodów w przejęciu UPC i szeregu promocji dla klientów tego operatora. Między innymi, nowi klienci UPC mogli w jednym z pakietów na światłowody zamówić abonament komórkowy w Play za darmo na cały okres umowy, a obecni na 9 miesięcy. Tak więc sporo nowych numerów - przenoszonych od konkurencji, zasiliło w tym czasie bazę kart SIM w Play.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2023 roku

Efekty tej łączonej oferty Play/UPC widać też jeszcze w I kwartale 2023 roku - prawdopodobnie więc Play jeszcze długo będzie utrzymywał tę markę przy życiu, choć mówi się już po cichu o jej ubiciu i pozostawieniu w użyciu tylko Play.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – I kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 93729 76778 -16951 Play 93870 112276 18406 Plus 92662 54116 -38546 T-Mobile 58477 72411 13934 Razem 338738 315581 -23157

Niemniej, podsumowując - w miniony kwartale najwięcej numerów konkurencji oddał Play - 93 870, dalej mamy Orange 93 729, Plus - 92 662 oraz T-Mobile - tylko 58 477.

Natomiast najwięcej numerów od konkurencji przejął również Play (wspomniany efekt oferty łączonej, która jest kontynuowana w innej formie) - 112 276 numerów, Orange - 76 778, T-Mobile - 72 411 oraz Plus - 54 116.

W efekcie najlepszym bilansem może pochwalić się za miniony kwartał Play: 18 406 numerów na plusie, T-Mobile: 13 934, a dwóch pozostałych operatorów zakończyło go na minusie, jak cały poprzedni rok - Orange: -16 951 numerów, a Plus: -38 546.

Co u operatorów wirtualnych? To oczywiście ułamek całej bazy przenoszonych numerów w Polsce, ale wymieńmy tu chociaż tych, u których bilans przekroczył tysiąc numerów na plusie:

Telestrada (głównie Lajt Mobile) - oddała: 989, przyjęła: 2 364, bilans: 1 375

Vectra - oddała: 658, przyjęła: 4 539, bilans: 3 881

Canal+ - oddał: 1 008, przyjął: 2 323, bilans: 1 315

Mobile Vikings - oddał: 975, przyjął: 6 110, bilans: 5 135

Premium Mobile - oddał: 6 248, przyjął: 13 804, bilans: 7 376

Otvarta - oddała: 1 018, przyjęła: 2 407, bilans: 1 389

Źródło: UKE

Stock Image from Depositphotos.