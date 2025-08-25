AGD

Skuteczny sposób na sierść: niezawodne roboty sprzątające teraz w świetnej cenie

Tomasz Szwast
Jesień to czas linienia zwierząt. Dla ich właścicieli oznacza to dodatkowe problemy z utrzymaniem czystości w domu czy mieszkaniu. Z pomocą przychodzą roboty sprzątające, zwłaszcza te, które najlepiej radzą sobie z usuwaniem zrzuconej sierści. eufy właśnie przeceniło kilka modeli, które z tym zadaniem radzą sobie wyjątkowo skutecznie.

Co zrobić gdy przychodzi pora linienia zwierząt?

Opiekunowie zwierząt domowych doskonale wiedzą, z czym wiąże się okres linienia zwierząt. Przede wszystkim oznacza to, że meble i dywany każdego dnia zdobione są sierścią, którą trzeba na bieżąco usuwać. O tym, jak trzeba podejść do tego specyficznego okresu w ciągu roku opowiada lekarz weterynarii Dorota Sumińska, ekspertka od zwierząt domowych.

Linienie to zupełnie normalny etap w życiu zwierząt domowych. Dzięki niemu ich sierść może się odnawiać, co pomaga lepiej przystosować się do zmian pogody i utrzymać skórę w dobrej kondycji. Dla opiekunów pupili ten czas wiąże się zazwyczaj z większą ilością pracy, więcej sierści trafia na meble, podłogi i ubrania, więc częstsze sprzątanie staje się koniecznością. Może to być szczególnie uciążliwe dla osób uczulonych, ponieważ podczas linienia wzrasta ilość alergenów unoszących się w powietrzu. Żeby zminimalizować ich obecność i jednocześnie zadbać o zdrowie pupila, warto regularnie go czesać, kontrolować stan skóry oraz utrzymywać czystość w domu, zwłaszcza w okresach wzmożonego gubienia sierści.


W walce z zalegającą sierścią mogą pomóc roboty sprzątające. Z propozycją dla posiadaczy zwierząt przychodzi firma eufy, która właśnie z tej okazji przeceniła swoje najpopularniejsze odkurzacze.

Roboty sprzątające eufy w niższej cenie

Promocją zostały objęte następujące modele: eufy Omni E25, eufy Omni E28 i eufy X10 Pro Omni. Jak konkretnie kształtują się ceny poszczególnych modeli po obniżkach? Oto mała ściąga:

  • eufy Omni E25 - 2999 złotych (przecena z 3699 złotych);
  • eufy Omni E28 - 3399 złotych (przecena z 4199 złotych);
  • eufy X10 Pro Omni - 2099 złotych (przecena z 2699 złotych).

Roboty sprzątające eufy dostępne są na stronie internetowej producenta oraz w sklepie Amazon.


Dlaczego warto wybrać roboty sprzątające eufy, gdy mamy w domu zwierzęta?

eufy zwraca uwagę na istotne elementy specyfikacji, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze robota sprzątającego do usuwania sierści. Mowa tu przede wszystkim o wysokiej mocy ssania, która w przypadku sierści jest niezbędna. Warto również zwrócić uwagę na zastosowane szczotki. Te zaprojektowane w celu unikania plątania długich przedmiotów (zwłaszcza włosów i sierści) będą znacznie mniej wymagające w codziennej eksploatacji.

Po więcej informacji na temat odkurzaczy eufy zapraszamy do naszych recenzji. Przetestowaliśmy modele eufy Omni E28 a także eufy X10 Pro Omni. Zachęcamy do lektury

