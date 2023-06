Pakiet łączony w Plus na abonament komórkowy z internetem mobilnym 500 GB

Na początku tego cyklu założyliśmy sobie, iż w naszym zestawieniu abonament komórkowy wybieramy najtańszy z możliwych (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS) - z limitem transferu danych minimum 20 GB, a kartę SIM do routera z internetem mobilnym do domu - z limitem minimum 500 GB.

Ten drugi warunek w Orange udało się spełnić dwóm ofertom (dodatkowo opisaliśmy więc ofertę nju mobile z mniejszym limitem), a w zasięgu Play tylko jednej (dodatkowo opisaliśmy więc oferty Virgin Mobile i Mobile Vikings).

Co w zasięgu Plusa? Tu również, podobnie jak w zasięgu Orange, dwie oferty zawierają minimum 500 GB transferu danych w internecie mobilnym. Dopiszemy więc tu również najciekawszą z dostępnych ofert z limitem 200 GB, dla osób skłonnych na taki kompromis przy korzystaniu z internetu w swoim domu.

Plus - internet mobilny z abonamentem komórkowym

W Plusie najtańszy abonament komórkowy kosztuje 39 zł miesięcznie, ale zawiera tylko 6 GB transferu danych, do zestawu dobierzemy więc Abonament M za 59 zł miesięcznie z limitem 50 GB transferu danych.



Z kolei w abonamencie na internet mobilny do domu nie ma oferty z limitem 500 GB, jest przeskok z 200 GB od razu na 700 GB i kosztuje on 90 zł (-9 zł za smartDOM). 3 miesiące za darmo dla przenoszących numer, więc średnio miesięcznie będzie to 78,75 zł miesięcznie, a razem z abonamentem komórkowym 137,75 zł miesięcznie.



Otvarta - internet mobilny z abonamentem komórkowym

Wspomnę tu tylko jeszcze o obowiązującej promocji dla osób, którym wystarczy wspomniane wcześniej 200 GB - wówczas przy rocznej umowie za sam internet mobilny zapłacicie 19 zł miesięcznie, co z abonamentem komórkowym da Wam kwotę 78 zł miesięcznie - jednak warunkiem jest tu dokupienie routera WiFi.

Otvarta to operator wirtualny na nadajnikach Plusa, u którego to najtańsza nielimitowana oferta na abonament kosztuje 29,99 zł. Natomiast internet mobilny z limitem 500 GB kosztuje 99,99 zł, co razem daje nam 129,98 zł - czyli nieznacznie mniej niż zestaw 50 GB + 700 GB w Plusie.



Co jednak ważne, to oferta bez długoterminowego zobowiązania, z całego zestawu możecie zrezygnować z miesięcznym okresem wypowiedzenia - to istotna informacja dla osób zmuszonych do korzystania z internetu mobilnego w domu, ale które jednocześnie wiedzą, że w ich lokalizacji planowane jest już podłączenie do światłowodów. Dla przypomnienia, możecie to już sprawdzić na mapie SIDUSIS - Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego.

Internet mobilny (200 GB) z abonamentem komórkowym w Plush

Z pozostałych ofert w zasięgu Plusa, ale z limitem 200 GB przy internecie mobilnym, najlepszą opcją będzie oferta Plusha. Za zestaw: abonament komórkowy 20 GB + internet mobilny 200 GB zapłacicie tu 85 zł miesięcznie.



To wprawdzie drożej niż wspomniana roczna umowa w Plusie na podobny zestaw (50 GB + 200 GB) w cenie 78 zł miesięcznie, ale nie musicie tu dokupować routera WiFi. W Plush również możecie skorzystać z oferty bez zobowiązania z miesięcznym okresem zobowiązania, jednak w takim wypadku przy abonamencie komórkowym będzie musiało Wam wystarczyć 15 GB transferu danych w miesiącu.

