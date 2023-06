Wspomniane zestawienie znajdziecie w tym tekście - Światłowody z abonamentem komórkowym - taniej i wygodniej, dla porównania i nabrania kontekstu przypomnę tylko, iż najtańsze oferty łączone u operatorów infrastrukturalnych wyglądają następująco:

Orange - światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 20 GB: 89,99 zł miesięcznie

Play - światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 15 GB: 85 zł miesięcznie

Plus - światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 50 GB: 85 zł miesięcznie

T-Mobile - światłowody z limitem 300 Mb/s i abonament komórkowy z limitem 30 GB: 90 zł miesięcznie

Zaznaczę, iż w tamtym zestawieniu dobierałem światłowody z limitem prędkości 300 Mb/s oraz abonament komórkowy z limitem minimum 10 GB transferu danych w miesiącu, mniejszych limitów nie brałem pod uwagę. Tak samo dobiorę ofertę łączoną w Netia.

Światłowody z abonamentem komórkowym w Netia

Zakładam, iż skorzystamy z nowej oferty Netia, jako nowi klienci. Dobieramy więc najpierw światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s - prędkość pobierania i 50 Mb/s - prędkość wysyłania, do tego router WiFi w cenie. Miesięczny koszt internetu to 50 zł, ale pierwsze 3 miesiące mamy za darmo, więc średnio wyjdzie nas to 43,75 zł miesięcznie.



Warto tu jeszcze wspomnieć o opcji z dostępem do serwisu streamingowego Disney+, przy tym samym limicie internetu zapłacicie tylko o 15 zł więcej - również od 4. miesiąca do końca umowy.



Teraz przejdźmy do abonamentu komórkowego. Myślę, że każdy z Was ma już swój numer telefonu, więc pomińmy opcję nowego (różni się tylko brakiem darmowego okresu) i wybierzmy przeniesienie numeru. W planie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych na poziomie 60 GB, zapłacimy zaledwie 30 zł miesięcznie - atrakcyjniejsza opcja niż oferta na kartę (w cenie i zawartości).



Do tego tutaj również mamy kwartał za 0 zł, tak więc średni koszt tego abonamentu komórkowego wyniesie nas 26,25 zł. Z kolei razem z internetem stacjonarnym w ofercie łączonej będzie to koszt dokładnie 70 zł miesięcznie.

W porównaniu z Play i z Plusem jest jeszcze 15 zł zapasu, za który możemy dokupić sobie tu Disney+ na cały okres umowy. Jeśli zależy nam jeszcze na serwisie streamingowym z muzyką - Tidal na całą umowę, dokupimy go za 10 zł więcej w abonamencie komórkowym z limitem transferu danych na poziomie 100 GB w miesiącu.

Bez tych dodatków, kwota 70 zł miesięcznie jest niższa niż za hybrydę najtańszego internetu mobilnego bez limitu (który z zasady jest droższy od stacjonarnego) i subskrypcji komórkowej w Orange Flex, za którą zapłacimy 80 zł miesięcznie (szczegóły w tym tekście - Karta SIM do smartfona i routera WiFi - najlepsza oferta).

Na koniec mała uwaga - nie bez powodu zacząłem opis tej oferty w Netii od światłowodów, aby skorzystać z niej musicie być w jej zasięgu, co nie jest teraz takie oczywiste, bo operatorzy korzystają teraz z dostępu do światłowodów od różnych dostawców hurtowych w różnych cenach.

