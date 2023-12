Z całego grona produkcji, które ujrzały światło dzienne w tym roku, postanowiliśmy całą redakcją Antyweb wybrać 10 najlepszych pozycji. Głosowanie było zacięte, nie obyło się bez delikatnych kłótni i masy dyskusji starających się wyłonić zwycięzcę. To tylko pokazuje, jaka branża gier wideo jest bogata i ile granie wzbudza emocji (zazwyczaj pozytywnych, oczywiście!). Przed Państwem: TOP 10 gier 2023 roku według redakcji Antyweb.pl!

10. Starfield

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany „Skyrimem w kosmosie”. Wielki świat, podróże między gwiazdami, wiele przygód... tytuł, w którym całe uniwersum jest w naszym zasięgu. Bethesda wielokrotnie udowadniała już, że ogromne RPG to konik tego studia; zobaczmy chociażby na wszystkie odsłony takich serii jak The Elder Scrolls czy Fallout. Gracze liczyli na to, że Starfield jest połączeniem Skyrima z No Man’s Sky i chociaż wokół gry było trochę kontrowersji — na przykład obawy o to, czy Bethesda udźwignie ten ciężar, że główny bohater przez całą grę nie powie ani słowa, a także że finalnie produkcja nie trafi na PlayStation 5 i będzie dostępna wyłącznie na pecetach i Xboksach — to sumarycznie jest to naprawdę całkiem niezła produkcja. Oczywiście, ma swoje bolączki i nie jest najlepszą grą tego roku (zamiast tego zamyka tę listę), ale na miejsce w TOP 10, według naszej redakcji, mimo wszystko zasługuje.

9. Final Fantasy XVI

Prawdopodobnie najpopularniejsza seria japońskich RPG od Square-Enix powróciła w tym roku — tym razem z nową ekipą. Ekipą, która już pokazała, na co ją stać przy okazji produkcji ostatniego dodatku do MMO Final Fantasy XIV, czym sami zawiesili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko. Final Fantasy XVI zabrało nas do mrocznego świata inspirowanego średniowieczną Europą, w której niezwykle istotne są klejnoty nazywane Mothercrystal. Wraz z głównym bohaterem wyruszamy ku pełnej magii, walk i niebezpieczeństw przygodzie. W tej części twórcy odchodzą też od typowo japońskiej stylistyki, stawiając na znacznie chłodniejszy klimat i bardziej slasherową walkę. Zdecydowanie warto dać tej grze szansę.

8. Diablo IV

Diablo to marka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Każda kolejna premiera z nią związana budzi od groma emocji — choć nie zawsze pozytywnych. Cztery lata po pierwszej zapowiedzi Diablo IV trafiło w ręce graczy — z nowymi klasami, nowymi rozwiązaniami, nowymi lochami... no i dobrze znaną ekipą przeciwników. Tym razem w nowej oprawie i także na nowej generacji konsol — oraz, oczywiście, komputerach. Tak ogromnego i tak mrocznego Diablo jeszcze nie było i pomimo pewnych problemów po premierze, gra przyniosła nas sporo frajdy.

7. Dave the Diver

Czy życie szefa kuchni w restauracji sushi jest łatwe? Cóż, nikt nie bierze pod uwagę tego, że w ciągu dnia musi on przemierzać głębiny — i to nie tylko bezpieczne tereny w celu złapania kilku ryb, które potem dodamy do ryżu i nori, ale bardzo często są to podejrzane i ciemne okolice pełne niebezpieczeństw. Wieczorem zaś, kiedy wychodzimy na brzeg, musimy zająć się zachciankami klientów naszej restauracji. Połączenie RPG z grą ekonomiczną w tak pięknej oprawie graficznej to coś wspaniałego!

6. Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to niewątpliwie największa z gier w magicznym świecie znanym z książek J.K. Rowling. Po wielu obsuwach — nareszcie w tym roku mogliśmy przenieść się do pełnego czarodziejstwa Hogwartu, by poznać jego tajemnice. Magiczny świat, mnóstwo smaczków dla fanów serii (ale nie tylko), wiele rewelacyjnych mechanik, budowanie własnej legendy w Hogwarcie, poznawanie całej okolicy w mniej lub bardziej bezpiecznych warunkach — to RPG z krwi i kości, które gwarantuje naprawdę wyjątkową przygodę.

5. Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3, chociaż było długo w fazie wczesnego dostępu, po finalnej premierze okazało się prawdziwym przebojem. Co ciekawe, nawet sami deweloperzy, czyli Larian Studios, byli zaskoczeni ogromnym sukcesem gry. Liczba graczy na Steam przekroczyła 800 tys. jednocześnie już pierwszego dnia, co znacznie przewyższyło ich początkowe oczekiwania. Swen Vincke, szef studia, podzielił się, że pierwotnie spodziewał się maksymalnie 100 tys. jednoczesnych graczy. To wyjątkowe osiągnięcie sprawiło, że Baldur’s Gate 3 stał się bestsellerem na PlayStation Store jeszcze przed samym debiutem na PlayStation 5. Fenomen gry szczególnie było widać na platformie Steam, gdyż liczba graczy stale rosła — w szczytowym momencie w Baldur's Gate 3 bawiło się ponad 800 tys. graczy jednocześnie (dokładnie 875 tys.). To imponujące osiągnięcie przewyższa statystyki nawet kultowego Wiedźmina 3: Dziki Gon, w którym jednocześnie grało nieco ponad 100 tys. osób. Baldur’s Gate 3 to romantyczna historia o tym, jak pasja i miłość fanów do marki może przełożyć się na wybitną grę — i chociaż u nas BG3 nie jest na pierwszym miejscu, to wszyscy naprawdę doceniamy tę produkcję.

4. Alan Wake 2

Przygody biednego pisarza, całkowicie pogrążonego w mroku, szaleństwie i paranoi, po wielu latach powróciły. Alan Wake 2 od samego początku wzbudzał mnóstwo emocji. Po pierwsze, kolejny hit od Remedy i THQ Nordic. Po drugie, każdy zwiastun gry ogromnie zachwycał grafiką, a pokazane materiały zdradziły, że w grze będzie więcej niż jedna grywalna postać. Trzynaście lat to wystarczająco, żeby zapomnieć o tym, co działo się w poprzedniej części naszego ulubionego serialu, filmu, książki czy… gry. Twórcy Alana Wake’a 2 wierzą jednak, że stworzyli grę tak dobrą, że nawet nie znający jedynki gracze będą chcieli jej doświadczyć. I z tym całkowicie zgodził się Tomasz Popielarczyk w swojej recenzji, pisząc, że ta produkcja jest unikatowym, finezyjnym i ocierającym się o psychodelię artystycznym doświadczeniem.

3. Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Ogromny budżet, Keanu Reeves i Idris Elba, kryminał, intryga, klimat szpiegowskiego thrillera i nowe wyzwania dla V w całkowicie nowym mieście. Widmo wolności od pierwszej zapowiedzi wzbudzało ogrom emocji i robiło fenomenalne wrażenie. Pomimo sporej wywrotki Cyberpunka 2077 na premierę i olbrzymimi kłopotami z optymalizacją, produkcja z Keanu Reevesem jest niewątpliwie jedną z ciekawszych gier ostatnich lat, a granie w ten tytuł po wszystkich patchach to czysta przyjemność. Z tego względu nie miałem wątpliwości, że CD Projekt RED w przypadku Widma wolności nie zawiedzie. Phantom Liberty to coś więcej, niż tylko zwykły dodatek — to całkowicie nowy rozdział w tym świecie.

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Od pierwszej zapowiedzi bezpośredniej kontynuacji jednej z najważniejszych gier wszech czasów — The Legend of Zelda: Breath of the Wild — minęło już trochę czasu. Z każdym nowym trailerem czy tylko wspomnieniem o grze, fani dosłownie szaleli… i ciężko się dziwić, gdyż odsłona z 2017 roku była prawdziwym majstersztykiem. Ten sam styl graficzny, to samo Hyrule, ale zupełnie nowe tereny do eksploracji. Więcej zagadek, więcej walk, więcej wyzwań — wszystkiego jest więcej, a całość jest jeszcze lepsza. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jest przełomową produkcją, której jedynym problemem są możliwości samego Switcha.

1. Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man od pierwszej odsłony czarował spektakularnymi widokami na nowojorski krajobraz. Tamtejsza eksploracja była absolutnie jednym z najmilszych doświadczeń z gier wideo w historii. Teraz, w Marvel's Spider-Man 2, dostaliśmy jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. Latanie na sieciach i wszystkie nowe mechaniki z tym związane to coś niesamowitego. Feeling podczas latania po tym świecie jest niezwykły i z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że żadna inna gra nie oferuje przemieszczania się po mapie na takim poziomie. Połączenie bujania się, wszystkich wykupywanych później umiejętności pozwalających na szybsze, płynniejsze czy dłuższe latanie, oraz siecioskrzydła i tuby powietrzne to doskonałe połączenie. Dopiero na późnym etapie gry zrozumiałem, że w ogóle jest tu tryb szybkiej podróży — a i tak z niego raczej nie korzystałem, ze względu również na ilość angażujących aktywności na mapie, które skutecznie odciągają nas od misji głównych i sprawiają, że wbicie platyny jest niemalże obowiązkiem. Oto właśnie jest pierwsze miejsce TOP 10 gier 2023 roku według redakcji Antyweb!