Masz Netfliksa — graj w GTA III! To najlepsze wydanie trylogii

Ekipa Digital Foundry wzięła na tapet Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition. Wygląda na to, że to najlepsze wydanie trylogii w tej odsłonie.

Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition tuż po premierze zebrało sporo batów zarówno od recenzentów, jak i samych graczy. Stan techniczny gry na wielu platformach był, delikatnie mówiąc, niesatysfakcjonujący. Było to o tyle bolesne, że gracze z niecierpliwością wyczekiwali powrotu trylogii uwielbianych tytułów: GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas.

Dwa lata później kultowe trio trafia na urządzenia mobilne za sprawą sekcji abonamentowej z grami w usłudze Netfliksa. I jak pokazuje analiza wykonana przez niezawodną ekipę Digital Foundry — to prawdopodobnie najlepsza wersja tej trylogii, jaką możemy ze sobą zabrać w wersji przenośnej.

Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition od Netfliksa. Grajcie, warto!

W analizie wykonanej przez Olivera Mackenziego, zestawił on wersję gry z abonamentu Netfliksa na iOS (uruchamianej na iPhone 15 Pro) z wersją uruchamianą na konsoli Xbox Series S. I choć gra wciąż nie działa idealnie, to sam kwituje on całość tym, że to prawdopodobnie najlepsza z mobilnych wersji w jakie można zagrać.

Nie zmienia to jednak faktu, że gra idealną wciąż nie jest. Oliver Mackenzi zwraca uwagę na to, że gra czasem gubi klatki, a poza tym można mieć sporo zarzutów do wsparcia dla zewnętrznych kontrolerów. No a jakkolwiek wielu chciałoby zaklinać rzeczywistość — nie da się ukryć, że panele dotykowe najzwyczajniej w świecie średnio nadają się do co bardziej dynamicznych gier. Przynajmniej tych, które przybywają tam z konsol — bo kiedy od początku do końca projektowane są jako doświadczenie dla dotyku to zupełnie inna bajka.

Gra Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition dostępna jest dla abonentów Netflix bez żadnych dodatkowych opłat. Co istotne: nie uświadczymy tam również żadnych reklam, mikropłatności czy innych niespodzianek.