South Park powraca w nowym wydaniu. Nie zabraknie kontrowersji i niestosownych żartów

Nowa gra z uniwersum South Park nadchodzi wielkimi krokami!

South Parka raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Mnóstwo kontrowersji, niestosowne żarty, szalone decyzje — i to nie tylko w serialu, ale również w grach wideo. South Park Digital Studios, które jest odpowiedzialne za South Park: The Stick of Truth i South Park: The Fractured but Whole, a nawet za South Park: Phone Destroyer, prezentuje kolejny rozdział historii Nowego.

Jak możemy przeczytać w Microsoft Store: Cartman, Stan, Kyle i Kenny powracają w pełnej, trójwymiarowej chwale. Uczcij wraz z nimi najwspanialszy czas w życiu dziecka — dzień, w którym odwołano lekcje! W związku z nadejściem potężnej śnieżycy w miasteczku zapanował kompletny chaos i, co najważniejsze, władze zamknęły szkołę. Przemierzaj zaśnieżone miasteczko z trójką znajomych, skorzystaj z dobierania rozgrywek lub graj solo z botami-sojusznikami. Weź udział w szaleńczych walkach między wojującymi frakcjami i poznaj zupełnie nową historię podczas zabawy, w której to ty ustalasz zasady. Walcz unikatowym orężem i używaj przepotężnych umiejętności, które możesz ulepszać. Przeżyj nową przygodę, uratuj świat i w pełni wykorzystaj dzień bez szkoły!

South Park: Snow Day! — poznaliśmy datę premiery nowej gry!

South Park: Snow Day! jest więc kooperacyjną grą w trójwymiarze — i decyzja o zmianie na 3D była dosyć mocno kontrowersyjna, w końcu cała stylistyka South Parka jest stworzona pod 2D. Niemniej jednak, całość zapowiada się naprawdę intrygująco i mnóstwo graczy chce sprawdzić, jak SP sprawdzi się w tej formule — tym bardziej, że ze zmianą formuły wcale nie wiąże się zatracenie ducha tej serii.

Dziś dowiedzieliśmy się, że obecnie premiera planowana jest na 26 marca 2024 roku. Do tego South Park: Snow Day! ukaże się na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i PC. Twórcy zapowiedzieli również edycję kolekcjonerską gry, którą możecie zobaczyć na zwiastunie powyżej.

Źródło: THQ Nordic