Recenzja Diablo IV. Tak ogromnego i tak mrocznego Diablo jeszcze nie było!

Diablo IV nie wymyśla koła na nowo i nie rozwija gatunku we właściwie żaden szczególny sposób. Jest to jednak zarazem odsłona serii zrobiona z ogromnym rozmachem, która wręcz przytłacza rozmiarami świata i imponuje zawartością. Czy to jednak wystarczy, żeby oddać kolejny raz duszę (pieniądze) Blizzardowi?

W zasadzie bardzo trudno i podejść do recenzji Diablo IV jako całości, bo… nie jestem w staniem tej całości w dalszym ciągu ocenić. Po 40 godzinach spędzonych z grą nadal skrywa ona przede mną parę tajemnic. Udostępniony przedpremierowo build nie pozwalał mi dobrze sprawdzić multiplayera (w tym gry w co-opie) ani też odpowiednio dobrze ocenić zwartości endgame – a ta przecież jest tutaj kluczowa. Niniejszy artykuł będzie w związku z tym jeszcze kilkukrotnie aktualizowany.

Sanktuarium jest wreszcie takim, jakim być powinno

Wiernym fanom serii nie trzeba przypominać, że akcja Diablo rozgrywa się w świecie Sanktuarium. Jednak sposób jego przedstawienia dość znacząco się zmieniał na przestrzeni lat. W dwójce było to smutne, nieprzyjemne i ponure miejsce. Diablo III uczyniło je jednak zaskakująco barwnym, kreskówkowym i momentami nijakim, co spotkało się z odpowiednią krytyką.

W czwórce można odnieść wrażenie, wracamy do korzeni. Od mroku robi się tutaj gęsto, a ciężki, gotycki klimat wdziera się z każdej strony. Już po kilku godzinach łatwo odnieść wrażenie, że nic przyjemnego i miłego nas tutaj nie czeka. Poza hordami demonów i stworów najróżniejszej maści na nasze życie czyhają też inni ludzie. A wszystko to skąpane w tysiącach odcieni szarości tylko czasem zabarwionej lekko brudną bielą, zielenią, czerwienią… Diablo IV naprawdę dobrze tym razem wygląda. Od strony wizualnej niektóre lokacje ocierają się o majstersztyk – są tak dobrze zaprojektowane i dopieszczone graficznie.

Nie mogę zbyt wiele pisać o fabule Diablo IV, bo na informacje te jest osobne embargo datowane na 2 czerwca. Akcja rozgrywa się na długo po wydarzeniach z trójki. Tym razem przyjdzie nam się zmierzyć z Córą Nienawiści – Lilith. Szybko jednak okaże się, że nie wszystko, co się wydaje na pierwszy rzut oka oczywiste, jest takim. Historia kryje kilka solidnych zwrotów akcji, a jest przy tym odpowiednio dynamiczna, wciągająca i oczywiście okraszona fenomenalnymi przerywnikami filmowymi, z którymi Blizzard słynie.

Wcielamy się w rolę bohatera – przedstawiciela jednej z pięciu klas: barbarzyńcę, druida, nekromantę, łotra lub czarodzieja. Każda z postaci występuje w wersji męskiej i żeńskiej. Każdą też możemy dość mocno spersonalizować pod własnym kątem. Choć nie ma co ukrywać – zbyt często nie będziemy oglądać twarzy swojej postaci z bliska (niemniej dzieje się to częściej niż w trójce).

Każda z klas to oczywiście mocno odmienny sposób rozgrywki i zupełnie inny zestaw umiejętności. Nekromanta, wzorem poprzednich odsłon, prowadzi na bój armie nieumarłych. Czarodziej włada żywiołami. Barbarzyńca… mocno bije, druid potrafi zmieniać swoją formę, a Łotr potrafi efektywnie trzymać wrogów na dystans. Widać tutaj, że twórcy nie wymyślali koła na nowo i postawili na sprawdzoną, znaną z poprzednich odsłon ekipę.

Oczywiście to wyżej to duże uproszczenie, bo każdą z klas da się rozwijać na kilka różnych sposobów, tworząc swój własny siejący zniszczenie build. Co ważne, możemy to robić metodą prób i błędów, bo gra pozwala nam (w zamian za złoto) oduczać się umiejętności i wybierać inne. Co więcej, po osiągnięciu 50 poziomu możemy odblokowywać specjalizacje i dalej rozwijać naszą postać.

Ile tu jest do zrobienia!

Podczas zabawy nie będziemy tylko biegać za Lilith. Świat Sanktuarium w Diablo IV jest przeogromny – jak nigdy dotąd. Twórcy po raz pierwszy w serii uczynili go w pełni otwartym, oddając nam do dyspozycji pięć różnych stref klimatycznych. Znajdziemy tutaj miasta, miasteczka i wioski, w których nie tylko będziemy handlować przedmiotami, ale też wykonywać zadania poboczne. A tych są tutaj dziesiątki (jeśli nie setki). Każde z zadań ma swój własny voice acting, co zasługuje na duże uznanie. Co jednak szczególnie istotne, nie są to jedynie zlecenia typu – idź, zabij, przynieś. Czasem przyjdzie nam trochę pokombinować, a nawet spotkamy się z niebanalnymi zwrotami akcji. Niemniej nie liczcie na questy ze złożonością na poziomie Wiedźmina 3 – to nie ten gatunek.

Oprócz wykonywania zadań pobocznych możemy eksplorować opcjonalne lochy (łącznie jest ich tutaj ponad 120!), piwnice oraz twierdze. Lokacje te są bardzo zróżnicowane i zamieszkałe przez różne typy potworów. A to ciągle nie wszystko, bo podczas eksploracji natrafimy też na wydarzenia publiczne, w ramach których trzeba pokonać jakiegoś potwora, odprawić rytuał, wytrzymać fale atakujących demonów i wiele, wiele innych. Pomysł wydaje się trochę kalką analogicznego mechanizmu z Destiny 2 i świetnie się tutaj sprawdza.

Walka w Diablo IV z grubsza wygląda tak samo, jak w trójce… z grubsza. Otóż diabeł tkwi w szczegółach. Twórcy tym razem przebudowali cały system w taki sposób, aby wymagał od gracza większej mobilności. Zabrano jednak znany z poprzedniej części system turlania się, zastępując go umiejętnością klasowego uniku odnawianą co 5 sekund. Przebudowano też system mikstur, których teraz jednocześnie możemy przenosić znacznie mniej, ale za to – wypadają niemal na każdym kroku.

To wszystko sprawia, że zamiast klikać do upadłego (wciskać przycisk ataku), musimy lawirować po polu bitwy, zbierać mikstury, używać umiejętności w odpowiednich momentach… Gameplay stawia spory nacisk na umiejętności, co jest dobrą wiadomością z punktu widzenia powtarzalności rozgrywki.

Eliminowanie hord potworów przyniesie naszej postaci punkty doświadczenia i oczywiście nowe przedmioty. Tymi, jak zawsze zresztą, Diablo IV nas zalewa z każdej strony. Tradycyjnie wyposażenie różni się kolorem (rzadkością) i tym samym bonusami, które da naszej postaci. Ku mojemu rozczarowaniu jednak, przebudowano system plecaka w taki sposób, by każdy przedmiot zajmował teraz dokładnie tyle samo miejsca – to krok wstecz. O wiele bardziej realistycznym i zmuszającym do kombinowania było poprzednie rozwiązanie.

Przedmioty możemy ulepszać za zbierane po drodze surowce i materiały, a w niektórych nawet umieszczać kamienie szlachetne (tak jak w poprzednich częściach gry). Analogicznie działa to z miksturami. Crafting w grze jest raczej prosty i nieskomplikowany. Wszyscy wiedzą, że najlepsze przedmioty „farmi” się na potworach, a nie u kupców. Blizzard zgodnie z duchem czasu uruchomił wewnątrz gry również sklepik z kosmetycznymi przedmiotami do personalizacji naszej postaci. Można zatem zostawić w Diablo IV tyle pieniędzy, ile dusza zapragnie.

Prawdziwy potencjał Diablo IV kryje oczywiście po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Wówczas otwiera się przed nami cała zawartość endsame. I tutaj Blizzard zapowiada mnóstwo atrakcji – począwszy od popularnych ostatnimi czasy battlepassów (oczywiście dodatkowo płatnych), przez sezony i specjalne wydarzenia, a na aktualizacjach z dodatkową zawartością skończywszy. Gra ma też otrzymać kolejne dodatki fabularne. Ten aspekt jednak łatwiej będzie ocenić dopiero po premierze – bo obietnice to jedno, a ich realizacja drugie.

Podobnie zresztą sprawy się mają z multiplayerem. Pod tym względem Diablo IV ma pełnymi garściami czerpać z gatunku MMO. Nie zabrakło jednak znanego z poprzedniej odsłony kanapowego multiplayera na konsolach, co mnie osobiście bardzo cieszy. O innych aspektach rozgrywki wieloosobowej napiszę jednak w późniejszym czasie.

Diablo IV – hit?

Jak dotąd Diablo IV zdecydowanie nie dało mi powodów do narzekania. Owszem, jest to pod wieloma względami rozwinięcie dobrze ogranych już mechanik i pomysłów. Wiele z nich jednak przebudowano w taki sposób, aby stworzyły solidny fundament pod wieloletnie wsparcie i rozwój tej produkcji. W połączeniu z ogromnym i zróżnicowanym światem daje to wspaniały grunt do realizowania gry – usługi (do czego twórcy niewątpliwie dążą).

Jednocześnie jednak jeżeli nie interesują Was ta cała otoczka związana z endgame, trybem wieloosobowym itd., a chcecie jedynie starego, dobrego i mrocznego Diablo – również znajdziecie tutaj coś dla siebie. Historia została napisana porządnie, ma zwroty akcji i dobrze trzyma w napięciu. Jeżeli nawet Diablo IV ma być dla Was jednorazową przygodą na te kilkanaście godzin, doskonale spełni swoje zadanie.